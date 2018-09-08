Исландия пропустила шесть мячей от Швейцарии в Лиге Наций

Сегодня в Санкт-Галлене на стадионе "Кибун Парк" состоялся самый результативный матч первого тура Лиги Наций – сборная Швейцарии разгромила команду Исландии со счетом 6:0. Обе команды выступали в финальной части чемпионата мира 2018 года, но швейцарцы сумели выйти из группы, а исландцы завершили выступления после группового раунда без единой победы.

Первый матч в Лиге Наций продемонстрировал кризис в исландской команде – они дважды пропустили в первом тайме и еще четырежды – после перерыва. Один из мячей забил экс-динамовец Адмир Мехмеди.

Швейцария – Исландия – 6:0

Голы: Цубер (13), Закария (23), Шакири (53), Сеферович (67), Айети (71), Мехмеди (82)

Швейцария: Зоммер, Родригес, Аканджи, Мбабу, Шер, Джака, Закария, Цубер (Соу, 79), Шакири, Сеферович (Мехмеди, 72), Эмболо (Айети, 65).

Исландия: Халльдоурссон, Сэварссон, Скуласон, Ингасон, Сигурдссон, Бьярнасон (Бьярнасон, 65), Паульссон, Сигурдссон, Гисласон (Сигурйонссон, 74), Сигурдарсон (Кьяртанссон, 60), Бедварссон.

Предупреждения: Шер (11), Эмболо (32), Сигурдссон (52), Джака (82).

Напомним, что в первом туре Лиги наций сборная Украины в гостях обыграла Чехию – 2:1. После финального свистка футболисты и тренерский штаб отправились к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков.

После этого вспыхнула потасовка между фанами и чешской полицией, в результате которой досталось и Андрею Шевченко.