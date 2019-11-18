Испания – Румыния: где смотреть матч в группе F

Сборная Испания / Фото: Reuters

В понедельник, 18 ноября, Испания в 10-м туре отбора на Евро-2020 примет Румынию. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Начало матча – в 21:45.

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После девяти туров Испания лидирует в Группе F с 23 очками в активе. Румыния с 14 баллами идет третьей.

N Команды И В Н П М О 1 ИСПАНИЯ 9 7 2 0 26-5 23 2 ШВЕЦИЯ 9 5 3 1 20-9 18 3 РУМЫНИЯ 9 4 2 3 17-10 14 4 НОРВЕГИЯ 9 3 5 1 17-10 14 5 ФАРЕРЫ 9 1 0 8 4-27 3 6 МАЛЬТА 9 1 0 8 2-25 3

Подопечные Роберта Морено заранее обеспечили себе первое место в группе. В предыдущем туре "Фурия Роха" разгромила Мальту 7:0.

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Что касается Румынии, то подопечные Космина Контры шансы на выход на Евро-2020 потеряли в предыдущем туре, проиграв Швеции со счетом 2:0.

Румыния и Испания уже встречались между собой в Бухаресте, и тогда испанцы победили 2:1 благодаря голам Пако Алькасера и Серхио Рамоса.

Что касается предстоящего матча, то букмекеры фаворитом считают Испанию. Коэффициент на победу хозяев – 1,19, на гостей – 18,0. Вероятность ничьи – 8,10.

Напомним, что сборная Украины впервые в истории не проиграла ни одного матча за год. Наша команда завершила отбор на чемпионат Европы без единого поражения.

Тем не менее, сразу после успешного выступления в отборе пришли не очень хорошие новости – УЕФА может отдать России заработанное Украиной место в первой корзине при жеребьевке Евро-2020. С попаданием команды Андрея Шевченко в число сеяных на жеребьевке финальной части, оказывается, не все так просто.

Смотрите, как Украина играла с Сербией в Белграде:

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