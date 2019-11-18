Испания – Румыния: где смотреть матч в группе F

В понедельник, 18 ноября, Испания в 10-м туре отбора на Евро-2020 примет Румынию. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Начало матча – в 21:45.
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После девяти туров Испания лидирует в Группе F с 23 очками в активе. Румыния с 14 баллами идет третьей.
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИСПАНИЯ
|9
|7
|2
|0
|26-5
|23
|2
|ШВЕЦИЯ
|9
|5
|3
|1
|20-9
|18
|3
|РУМЫНИЯ
|9
|4
|2
|3
|17-10
|14
|4
|НОРВЕГИЯ
|9
|3
|5
|1
|17-10
|14
|5
|ФАРЕРЫ
|9
|1
|0
|8
|4-27
|3
|6
|МАЛЬТА
|9
|1
|0
|8
|2-25
|3
Подопечные Роберта Морено заранее обеспечили себе первое место в группе. В предыдущем туре "Фурия Роха" разгромила Мальту 7:0.
Что касается Румынии, то подопечные Космина Контры шансы на выход на Евро-2020 потеряли в предыдущем туре, проиграв Швеции со счетом 2:0.
Румыния и Испания уже встречались между собой в Бухаресте, и тогда испанцы победили 2:1 благодаря голам Пако Алькасера и Серхио Рамоса.
Что касается предстоящего матча, то букмекеры фаворитом считают Испанию. Коэффициент на победу хозяев – 1,19, на гостей – 18,0. Вероятность ничьи – 8,10.
Напомним, что сборная Украины впервые в истории не проиграла ни одного матча за год. Наша команда завершила отбор на чемпионат Европы без единого поражения.
Тем не менее, сразу после успешного выступления в отборе пришли не очень хорошие новости – УЕФА может отдать России заработанное Украиной место в первой корзине при жеребьевке Евро-2020. С попаданием команды Андрея Шевченко в число сеяных на жеребьевке финальной части, оказывается, не все так просто.
Смотрите, как Украина играла с Сербией в Белграде:
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