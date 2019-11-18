Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,22
26,72

Испания – Румыния: где смотреть матч в группе F

18 ноября, 11:59

Поединок пройдет на "Ванда Метрополитано"

Сборная Испания

Сборная Испания / Фото: Reuters

В понедельник, 18 ноября, Испания в 10-м туре отбора на Евро-2020 примет Румынию. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Начало матча – в 21:45.

Читайте также: лучший бомбардир сборной Испании больше не будет забивать – названа причина

После девяти туров Испания лидирует в Группе F с 23 очками в активе. Румыния с 14 баллами идет третьей.

N

Команды

ИВНПМО
1ИСПАНИЯ972026-523
2 ШВЕЦИЯ953120-918
3 РУМЫНИЯ942317-1014
4 НОРВЕГИЯ935117-1014
5 ФАРЕРЫ91084-273
6 МАЛЬТА91082-253

Подопечные Роберта Морено заранее обеспечили себе первое место в группе. В предыдущем туре "Фурия Роха" разгромила Мальту 7:0.

Реклама

Что касается Румынии, то подопечные Космина Контры шансы на выход на Евро-2020 потеряли в предыдущем туре, проиграв Швеции со счетом 2:0.

В тренде
Обыкновенная фантастика от Шевы! Видео голов и лучших моментов матча Сербия – Украина
Сербия vs Украина

Румыния и Испания уже встречались между собой в Бухаресте, и тогда испанцы победили 2:1 благодаря голам Пако Алькасера и Серхио Рамоса.

Что касается предстоящего матча, то букмекеры фаворитом считают Испанию. Коэффициент на победу хозяев – 1,19, на гостей – 18,0. Вероятность ничьи – 8,10.

Напомним, что сборная Украины впервые в истории не проиграла ни одного матча за год. Наша команда завершила отбор на чемпионат Европы без единого поражения.

Тем не менее, сразу после успешного выступления в отборе пришли не очень хорошие новости – УЕФА может отдать России заработанное Украиной место в первой корзине при жеребьевке Евро-2020. С попаданием команды Андрея Шевченко в число сеяных на жеребьевке финальной части, оказывается, не все так просто.

Смотрите, как Украина играла с Сербией в Белграде:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Испания Швеция Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Очередной суперкамбек! Украина ушла от поражения в последней игре отбора Евро-2020
Очередной суперкамбек! Украина ушла от поражения в последней игре отбора Евро-2020Футбол
"Манчестер Сити" бит "Ливерпулем" и другие матчи: результаты чемпионата АнглииФутбол
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победу
Украина – Эстония: Безус и рикошет принесли Шевченко историческую победуФутбол
Заруба
Заруба "Шахтера" и "Динамо" и другие поединки чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" выиграл у "Динамо" самое скандальное "классико" в истории: расистский скандал и конец золотой гонкиЧУ по футболу
"Шахтер" – "Динамо": где смотреть самое жаркое классико Украины и в чем может быть преимущество дончанЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...