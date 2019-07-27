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Испания стала чемпионом Европы благодаря "летучей мыше" с той же ценой, что у Цыганкова

27 июля, 22:24

Ферран Торрес, которого оценивают в 20 млн евро, принес испанцам титул лучшей команды Европы среди 19-летних

Ферран Торрес
Ферран Торрес. Фото: AFP

Завершился чемпионат Европы-2019 по футболу среди 19-летних. В матче за "золото" встречались сборные Португалии и Испании. Игра прошла на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване и завершилась со счетом 2:0 в пользу испанской команды. В ее составе дублем отличился вингер "Валенсии" Ферран Торрес, забивший по мячу в каждом из таймов.

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает 19-летнего нападающего "летучих мышей" Феррана Торреса так же, как и самых дорогих украинских футболистов Ярмоленко, Зинченко и Цыганкова – а именно в 20 миллионов евро.

"Золотой дубль" Феррана Торреса оказался очень символичным в виду того, что совсем недавно о завершении карьеры заявил другой Торрес – Фернандо. Как известно, победитель всех самых престижных футбольных турниров планеты испанец Фернандо Торрес повесил бутсы на гвоздь в 35 лет.

Напомним, не далее как в июне победителем молодежного чемпионата мира по футболу стала сборная Украины. В финальном поединке в Польше подопечные Александра Петракова одержали волевую победу над корейцами со счетом 3:1.

Накануне герой того ЧМ сделал важное заявление. Вингер "Динамо" Георгий Цитаишвили намекнул, за какую сборную намерен выступать на взрослом уровне. "Чуть больше полугода назад мне предлагали выступать за сборную Грузии, – сказал Цитаишвили. – Но то, что я сейчас выступаю за молодежную сборную Украины - говорит о том, что я не собираюсь менять гражданство".


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Тег УЕФА, сборная Испании, U-19, Ферран Торрес

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Сегодня|Спорт

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