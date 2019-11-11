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Испанская бригада с украинцем в составе будет судить товарищеский матч Украины

11 ноября, 15:20

Команда Шевченко встретится с эстонцами

Хуан Мартинес Мунуэра

Хуан Мартинес Мунуэра / Фото: Twitter

Национальная сборная Украины сыграет товарищеский матч с Эстонией. Уже определились судьи на этот поединок.

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Главным арбитром выступит Хуан Мартинес Мунуэра. На линиях ему будут помогать Теодоро Собрина Маган и Роберто Алонсо Фернандес. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять украинец Виталий Романов.

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Напомним, что матч Украина — Эстония состоится в четверг, 14 ноября, в Запорожье на "Славутич-Арене" После игры с эстонцами Украина сыграет на выезде против Сербии – 17 ноября.

Национальная сборная Украины уже вошла в историю в отборе на Евро-2020, гарантировав себе участие в чемпионате за два тура до конца квалификации.

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Кстати, мы уже сообщали, почему сборной Украине важно обыграть Сербию в последнем матче отбора на Евро-2020. Наша команда на данный момент возглавляет рейтинг сборных, вышедших на чемпионат Европы.

Смотрите видео гола Романа Безуса в чемпионате Бельгии в ворота "Стандарда"

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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товарищеский матч Сборная Украины сборная Эстонии

Источник: Сегодня|Спорт

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