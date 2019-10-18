Сборная Шевы вошла в историю в отборе на Евро-2020

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Сборная Украины после семи туров группового этапа квалификации Евро-2020 набрала 19 очков и гарантировала себе выход в финальную часть турнира с первого места. Кстати, португальский тренер "Шахтера" отвесил комплимент Шевченко после победы над Роналду.

Украинцы только раз потеряли очки в этой стадии, сыграв вничью с Португалией на выезде.

Смотрите обзор матча Португалия – Украина (0:0):

Таким образом, национальная команда набрала 90,48% возможных очков.

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Это лучший показатель в истории отборочных турниров сборной Украины. Предыдущий рекорд был установлен в отборе чемпионата мира-2010.

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Больше всех запомнился Александр Зинченко, который эмоционально отреагировал на выход команды на Евро-2020. Даже "Манчестер Сити" прокомментировал чумовую реакцию Александра.

Даже если украинцы проиграют сербам в заключительном туре текущей квалификации, то показатель составит 79,17%. Победив, он увеличится до 91,67%.

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Также напомним, что Александр Зинченко после победы сказал своей девушке: "Сегодня каждый будет заниматься любовью". Так футболист национальной команды отреагировал на выход команды на Евро-2020.

Обзор матча Украина – Португалия (2:1)

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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