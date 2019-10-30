Тогда и сейчас: Андрей Шевченко в день рождения сына показал, как он выглядел 15 лет назад

Знаменитый футболист и тренер поздравил сына с 15-летием

Андрей Шевченко с детьми / Фото: Twitter

Реклама

Главный тренер сборной Украины и легенда нашего футбола Андрей Шевченко поздравил своего старшего сына Джордана с 15-летием. По случаю дня рождения Шева на своей странице в Twitter поделился двумя фото: на первом он и Джордан запечатлены в настоящее время, а на другом – эта же парочка, только 15 лет назад.

Кстати, раньше Шева выкладывал фото другого своего сына Александра в его день рождения

Ранее появилось видео, как Андрей Шевченко играет в паддл-теннис с сыновьями. Паддл-теннис – это некая смесь большого тенниса, пинг-понга и сквоша.

Супруга Андрея Шевченко американская модель Кристин Пазик подарила футболисту первенца в 2004 году. Спустя два года у супругов появился второй сын, которого назвали Кристиан.

Следующего пополнения в семье Шевченко пришлось ждать шесть лет. В октябре 2012 года, когда Андрей уже завершил профессиональную карьеру, он стал многодетным отцом – Кристин Пазик родила сына Александра.

А в апреле 2016 года на свет появился последний на данный момент ребенок в семье Андрея и Кристины – ему дали двойное имя Райдер-Габриэль.

Недавно Андрей Шевченко показал повзрослевших детей. Вся семья украинского футболиста отдыхала на яхте после матчей национальной команды.

Ранее мы писали, что Шева обставил Неймара и вошел в список лучших футболистов ХХI века. Наставник главной команды на 19-м месте.

Андрей Шевченко в день рождения выложил в сеть семейное видео с тортом:

Андрей Шевченко. День рожденья. Видео – Instagram Шевы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама