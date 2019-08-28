"Используют мое имя, чтобы продавать газеты": Уэйн Руни отреагировал на обвинение в измене жене

Уэйн Руни / Фото: AFP

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни в своем Twitter выступил с заявлением, в котором опроверг информацию об измене жене. Напомним, несколько дней назад появилась информация, что Руни засекли в отеле с неизвестной девицей после отдыха в ночном клубе.

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"Издание The Sun на главной странице опубликовало новость, в которой я, якобы, веду девушку в отель", – сказал Руни. – "Они знают, что это ложь и используют мое имя, чтобы продавать газеты".

"В ту ночь у меня ничего не было ни с той девушкой, ни с кем-либо еще. Я также не заходил с той девушкой в лифт, как об этом пишет издание.

Женщина, изображенная на фото рядом со мной, – одна из многих, кто просила автограф и совместное фото. Картинка, сделанная фотографом, была представлена в неверном свете и преследовала только одну цель: создать сенсацию на ровном месте", – добавил спортсмен.

Уэйн состоит в браке с 12 июня 2008 года на Колин Руни. Ранее игрок уже испытывал проблемы с взаимоотношениями со своей семьей, а недавно выразил желание начать лечиться от алкогольной зависимости.

Кстати, английская блудница извинилась перед женой Уэйна Руни за секс втроем. Бывшая проститутка Хелен Вуд принесла извинения жене Руни – Колин – за то, что у нее был секс втроем с футболистом и ее подругой.

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