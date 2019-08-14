Легенда "Манчестер Юнайтед" пытается закодироваться от алкоголизма

Уэйн Руни / Фото: AFP

Нападающий Уэйн Руни, который недавно подписал контракт с "Дерби Каунти", нанял специалиста по семейным отношениям, чтобы навсегда бросить пить алкоголь и спасти свой брак.

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Соощается, что Уэйн много пил в США, и от этого возникали проблемы с женой. Но когда игрок вернулся в Англию, то хочет все исправить. Футболист хочет начать с чистого листа. Ранее жена Руни Колин тоже уговаривала футболиста бросить пить, но тогда он ее не слушал.

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Уэйн Руни является воспитанником "Эвертона". В 2004 году он перешел в "Манчестер Юнайтед". За манкунианцев он провел 559 матчей во всех турнирах, в которых забил 253 гола и отдал 146 результативных передач. В 2017 году форвард вернулся в "Эвертон", а через год перебрался в американский клуб.

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Кстати, английская блудница извинилась перед женой Уэйна Руни за секс втроем. Бывшая проститутка Хелен Вуд принесла извинения жене Руни – Колин – за то, что у нее был секс втроем с футболистом и ее подругой.

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