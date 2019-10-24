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Исторический клубный чемпионат мира примет Китай

24 октября, 15:03

Это будет первый турнир, в котором примут участие 24 команды

/ Фото: AFP

Официальный сайт ФИФА сообщает, что клубный чемпионат мира 2021 года будет проводиться на территории Китая. Пока что организация не определила города и стадионы, где будут проводиться матчи. Это будет первый клубный ЧМ после реформирования турнира. Организаторы намерены проводить такое соревнование раз в четыре года с начальным количеством команд равным 24.

От Европы будут участвовать клубы, являющиеся победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы за последние два года. Таким образом, стоит ждать появления "Ливерпуля", "Челси", "Атлетико" и "Реала".

Напомним, что клубный чемпионат мира по футболу 2019 года пройдет в Катаре с 11 по 21 декабря. В клубном чемпионате мира-2019 примут участие "Ливерпуль" (Англия, УЕФА), "Эсперанс" (Тунис, Африка), "Монтеррей" (Мексика, Америка), "Ианген Спорт" (Новая Каледония, Океания) и "Аль-Садд" (Катар). Два оставшихся участника клубного чемпионата мира определятся после окончания Кубка Либертадорес и Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола этого года.

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Ране мы писали, что звезда "Челси" первым выиграл все международные трофеи. Испанский полузащитник не только стал обладателем трофеев, но и забивал в каждом финале.

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футбол ФИФА клубный чемпионат мира

Источник: Livesport.ru

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