Итальянским клубам пока не разрешили возобновить тренировки

Клубы приняли резолюцию о возобновлении сезона, но им пока не разрешили приступить к тренировкам

Серия А и Федерация футбола Италии (FIGC) пока не получили разрешение от министерства спорта на возобновление тренировок с начала мая. Как сообщает La Repubblica, итальянские клубы приняли резолюцию о единогласном желании возобновить и доиграть сезон, остановленный из-за пандемии коронавируса.

Тем не менее, министр спорта Винченцо Спадафора не дал однозначного ответа на просьбу возобновить тренировки с 4 мая. Он поддерживает желание команд, но отмечает, что разрешение на возобновление тренировочного процесса может быть выдано только после консультаций с научно-техническим комитетом и министерством здравоохранения.

Как мы писали ранее, всех игроков чемпионата Италии проверят на коронавирус, прежде чем возобновлять сезон. Об этом рассказал президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.

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Ранее мы писали, что шестилетний фанат нарисовал дизайн формы для итальянского клуба – с дельфинами и радугой. Конкурс был устроен для развлечения болельщиков во время пандемии коронавируса.

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