Итальянский безработный, которого хотят все: после заботы о "старушке" тренер интересен в Англии и Франции

Аллегри хочет получить работу в чемпионате Италии, но есть нюансы

Титулованный итальянский специалист Маccимилиано Аллегри готов к новым вызовам. Бывший тренер "Ювентуса" и "Милана" может возобновить тренерскую карьеру. Ранее мы сообщали, что новые владельцы "Ньюкасла" попытаются перехватить у "ПСЖ" известного тренера.

По информации Football Italia, Аллегри хочет получить работу в чемпионате Италии, однако не может рассчитывать, что поступит предложение от клуба, который соответствует его амбициям. А тем временем наставником интересуются за пределами Апеннин. Специалист попал в поле зрения английского "Манчестер Юнайтед" и чемпиона Франции "ПСЖ".

Реклама Массимилиано Аллегри / Фото: AFP

Читайте также: Места в восьмерке Лиги чемпионов мало: боссы "ПСЖ" уже нашли замену немецкому тренеру команды

Напомним, Массимилиано возглавлял "Ювентус" с 2014 по 2019 год. Под его руководством туринская команда пять раз стала чемпионом итальянской Серии А, выиграла четыре Кубка и два Суперкубка страны. Минувшим летом 52-летнего специалиста в "Ювентусе" сменил Маурицио Сарри.

Мы также писали, что в "Ювентусе" недовольны результатами команды и думают вернуть "бывшего". Безработный Аллегри может снова возглавить туринскую "Старую Синьору" вместо Сарри.

Реклама

Смотрите, как "Ювентус" играл в Лиге чемпионов при Аллегри

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама