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Итальянский безработный, которого хотят все: после заботы о "старушке" тренер интересен в Англии и Франции

26 мая, 12:10

Елена Павлова

Аллегри хочет получить работу в чемпионате Италии, но есть нюансы

Титулованный итальянский специалист Маccимилиано Аллегри готов к новым вызовам. Бывший тренер "Ювентуса" и "Милана" может возобновить тренерскую карьеру. Ранее мы сообщали, что новые владельцы "Ньюкасла" попытаются перехватить у "ПСЖ" известного тренера.

По информации Football Italia, Аллегри хочет получить работу в чемпионате Италии, однако не может рассчитывать, что поступит предложение от клуба, который соответствует его амбициям. А тем временем наставником интересуются за пределами Апеннин. Специалист попал в поле зрения английского "Манчестер Юнайтед" и чемпиона Франции "ПСЖ".

Массимилиано Аллегри

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Массимилиано Аллегри / Фото: AFP

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Напомним, Массимилиано возглавлял "Ювентус" с 2014 по 2019 год. Под его руководством туринская команда пять раз стала чемпионом итальянской Серии А, выиграла четыре Кубка и два Суперкубка страны. Минувшим летом 52-летнего специалиста в "Ювентусе" сменил Маурицио Сарри.

Мы также писали, что в "Ювентусе" недовольны результатами команды и думают вернуть "бывшего". Безработный Аллегри может снова возглавить туринскую "Старую Синьору" вместо Сарри.

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Смотрите, как "Ювентус" играл в Лиге чемпионов при Аллегри

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тренер чемпионат Италии Манчестер Юнайтед псж Массимилиано Аллегри

Источник: Football Italia

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