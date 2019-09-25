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Выбили из Кубка России: украинец Ордец провально дебютировал в основе московского "Динамо"

25 сентября, 17:44

Экс-защитник сборной Украины потерпел выездное поражение от представителя низшего дивизиона

Иван Ордец

Иван Ордец / Фото: Instagram

Экс-защитник сборной Украины по футболу Иван Ордец провел свой дебютный матч в стартовом составе московского "Динамо". Для Ордеца, который подписал с "Динамо" контракт на три года, первый блин оказался комом. В матче 1/16 финала Кубка России москвичи проиграли на выезде 11-му клубу второго по силе дивизиона "Лучу" из Владивостока со счетом 0:1 и выбыли из турнира. Украинец отыграл весь поединок.

Иван Ордец. Фото: ФК "Динамо" Москва

Иван Ордец. Фото: ФК "Динамо" Москва

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Как мы писали ранее, Ордец, похоже, может попрощаться в надеждами на выступления за сборную Украины. Как это сделал Ярослав Ракицкий, зимой перебравшийся в "Зенит". С тех пор некогда ключевой защитник украинской национальной команды не получает приглашения в лагерь Андрея Шевченко.

Также мы рассказывали, что Иван Ордец сделал пафосное заявление в Москве. Защитник считает, что российский чемпионат сильнее и зрелищнее, чем украинский. "Мой выбор – в пользу футбольной карьеры. Российский чемпионат сильнее. И я не считаю правильным подводить под мой переход в "Динамо" любую политическую подоплеку", – говорит Ордец.

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чемпионат России Динамо Москва Иван Ордец

Источник: Сегодня|Спорт

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