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"Сломал лицо" на первой же тренировке: соперник "Шахтера" в еврокубках потерял основного защитника

11 мая, 09:33

Елена Павлова

Сейчас футболист находится в больнице, чтобы можно было оценить тяжесть травмы

Соперник "Шахтера" по 1/8 финала Лиги Европы "Вольфсбург" только успел приступить к занятиям, как уже понес большую потерю. 26-летний защитник немецкого клуба Янник Герхардт получил серьезную травму на первой же тренировке клуба после карантина. Ранее мы сообщали, что в чемпионате Германии составили расписание оставшихся матчей сезона.

"Волкам" пока приходится обходиться без Герхардта, который на тренировке 10 мая столкнулся с кем-то из партнеров по команде. И это привело к перелому лицевой кости. "На данный момент 26-летний футболист находится в больнице для более детального обследования, которое предоставит информацию о серьезности травмы", — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Отметим, что в нынешнем сезоне в Бундеслиге Герхардт принял участие в 13 матчах, в которых забил два гола. А чемпионат Германии возобновится 16 мая, первым матчем станет рурское дерби – встреча дортмундской "Боруссии" с "Шальке". Все матчи будут проходить при пустых трибунах.

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Мы также писали, что "Шахтер" ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" сможет провести 6 августа. Вскоре, 10 и 13 августа, сыграют 1/4 финала, а 17 и 20 числа – полуфиналы. Финальный поединок пройдет в польском Гданьске 27 августа.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Вольфсбург" в Лиге Европы в Германии 12 марта

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травма защитник чемпионат Германии тренировка Вольфсбург

Источник: VfL Wolfsburg

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