Из-за обмена футболками Неймар рискует пропустить финал Лиги чемпионов

Звездный нападающий "ПСЖ" после победы над "Лейпцигом" нарушил протокол безопасности УЕФА

Нападающий, за которого в свое время были уплачены рекордные 222 млн евро в истории футбола, рискует пропустить финал Лиги чемпионов-2020. Форвард "ПСЖ" Неймар на радостях после разгрома "Лейпцига" 3:0 в полуфинале ЛЧ нарушил протокол безопасности УЕФА, что грозит оставить бразильца за бортом решающей игры турнира 23 августа в Лиссабоне.

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Уходя с поля после финального свистка полуфинальной встречи с "Лейпцигом", Неймар обменялся футболками с защитником "быков" Марселем Хальстенбергом, тогда как медицинский регламент Европейского футбольного союза запрещает игрокам такие ритуалы из-за пандемии коронавируса.

Нарушение медицинского протокола может привести к одноматчевой дисквалификации Неймара и обязательной 12-дневной изоляции ведущего футболиста "ПСЖ", сообщает The Sun.

Неймар – с футболкой Хальстенберга. Фото – Reuters

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Тем временем сам Неймар лихо отметил победу "ПСЖ" над "Лейпцигом", устроив песнопения с Мбаппе в раздевалке своей команды. Лидеры французского клуба чуть не сорвали глотки.

Обзор матча "ПСЖ" – "Лейпциг" (3:0)

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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