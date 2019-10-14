Изгои Хацкевича принесли победу молодежной сборной Украины

Руслан Ротань / Фото: ФФУ

Молодежная сборная Украины обыграла команду Греции в товарищеском матче. Победу команде Руслана Ротаня принесли голы динамовцев Николая Шапаренко и Назария Русина. Отметим, что первый потерял место в составе "Динамо" при Александре Хацкевиче и до сих пор выступает в дубле, а второй и вовсе был отправлен в аренду в луганскую "Зарю". Напомним, что перед этим сборная Украины разгромно проиграла Румынии в отборе на Евро-2021.

Греция (U-21) – Украина (U-21) – 0:2

Голы: Шапаренко (53), Русин (58)

Украина (U-21): Нещерет (Кучерук, 46), Конопля, Попов, Бондарь, Лебеденко, Алибеков (Крысько, 66), Чеберко (Назаренко, 59), Шапаренко, Леднев (Цитаишвили, 59), Топалов (Смирный, 46), Русин (Кожушко, 74).

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Ранее мы писали, что в Запорожье состоялся поединок между молодежными сборными Украины и Мальты в рамках отбора к Евро-2021. Команда Руслана Ротаня отпраздновала разгромную победу со счетом 4:0.

Напомним, что сегодня свой матч проведет и сборная Украины. Команде Андрея Шевченко для выхода на Евро-2020 нужно не проиграть Португалии либо надеяться, чтобы литовцы отберут очки у Сербии. Трансляция Украина – Португалия доступна на нашем сайте в виде текстового онлайна.

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