Известный журнал анонсировал целующихся Месси и Роналду на обложке
France Football посвятил следующий выпуск лучшим футболистам последнего десятилетия
Известный французский футбольный журнал France Football выпустил очередной номер с необычной обложкой. В нем речь идет о соперничестве между нападающим "Барселоны" Лионелем Месси и форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду. На обложке лучшие футболисты последних лет изображены целующимися.
"Уже более десяти лет они заставляют биться сердца любителей футбола и устраивать дискуссии, кто же на самом деле лучший. France Football рассказывает истории других знаменитых футболистов (Христо Стойчкова, Жан-Пьера Папина, Джимии Каррагер, Арьена Роббен, Марио Тарделли, Филиппа Лама и других), чтобы оценить, насколько эти двое исключительны", – говорится в анонсе издания.
Ранее мы писали, что Лионель Месси – самый эффективный нападающий Европы, Роналду только 15-й. В первую тройку вошли Гарри Кейн и Антуан Гризманн.
Напомним, что Месси превзошел рекорд легенды "Реала" по количеству побед в чемпионате Испании. Аргентинский футболист снова оказался лучше, чем представитель "Реала".
Ранее мы писали, что Роналду спел в авто вместе со своей невестой Джорджиной Родригес и старшим сыном Криштиану Роналду-младшим. Семейное видео португалец разместил на своей странице в соцсети.
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