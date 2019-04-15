Известный журнал анонсировал целующихся Месси и Роналду на обложке

France Football посвятил следующий выпуск лучшим футболистам последнего десятилетия

Криштиану Роналду и Лионель Месси. Фото: AFP

Известный французский футбольный журнал France Football выпустил очередной номер с необычной обложкой. В нем речь идет о соперничестве между нападающим "Барселоны" Лионелем Месси и форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду​. На обложке лучшие футболисты последних лет изображены целующимися.

"Уже более десяти лет они заставляют биться сердца любителей футбола и устраивать дискуссии, кто же на самом деле лучший. France Football рассказывает истории других знаменитых футболистов (Христо Стойчкова, Жан-Пьера Папина, Джимии Каррагер, Арьена Роббен, Марио Тарделли, Филиппа Лама и других), чтобы оценить, насколько эти двое исключительны", – говорится в анонсе издания.

Ранее мы писали, что Лионель Месси – самый эффективный нападающий Европы, Роналду только 15-й. В первую тройку вошли Гарри Кейн и Антуан Гризманн.

Напомним, что Месси превзошел рекорд легенды "Реала" по количеству побед в чемпионате Испании. Аргентинский футболист снова оказался лучше, чем представитель "Реала".

Ранее мы писали, что Роналду спел в авто вместе со своей невестой Джорджиной Родригес и старшим сыном Криштиану Роналду-младшим. Семейное видео португалец разместил на своей странице в соцсети.

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Источники: СЭ , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.