Месси превзошел рекорд легенды "Реала" по количеству побед в чемпионате Испании
Аргентинский футболист снова оказался лучше, чем представитель "Реала"
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси помог каталонцам обыграть мадридский "Атлетико" со счетом 2:0 в домашнем матче 31-го тура испанской Примеры. Для Месси эта победа стала 335-й в играх чемпионата Испании. 31-летний аргентинец обошел бывшего голкипера мадридского "Реала" Икера Касильяса (334) и теперь занимает первое место в истории по этому показателю.
Лионель выступает за "Барселону" с 2004 года. Вместе с каталонцами форвард 9 раз становился чемпионом Испании, 6 раз выиграл Кубок страны и 4 раза – Лигу чемпионов.
Касильяс защищал цвета мадридского "Реала" с 1999 по 2015 год. Сейчас 37-летний вратарь играет за "Порту".
"Барселона", набрав 73 очка, возглавляет турнирную таблицу Примеры. 13 апреля команда Эрнесто Вальверде проведет выездной матч 32-го тура с "Уэской".
Как сообщалось ранее, игрока "Эспаньола" Педросу назвали "Иудой" за то, что обменялся футболками с Месси. Фанаты второго по значимости клуба Каталонии, испытывающие отнюдь не дружественные чувства к "Барселоне", не простили своему защитнику контакта с Лионелем.
Также сообщалось, что Месси забил лучший гол "Барселоны" за 119 лет. Одной левой Месси обыграл четверых футболистов "Хетафе" и правой ногой послал мяч в пустые ворота.
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