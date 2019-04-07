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Месси превзошел рекорд легенды "Реала" по количеству побед в чемпионате Испании

Сегодня, 11:49

Аргентинский футболист снова оказался лучше, чем представитель "Реала"

Лионель Месси
Лионель Месси. Фото: AFP
Месси превзошел рекорд легенды "Реала" по количеству побед в чемпионате Испании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/9b9/7c6/5ca9b97c6e185.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/9b9/7c6/5ca9b97c6e185.jpg Футбол Аргентинский футболист снова оказался лучше, чем представитель "Реала"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси помог каталонцам обыграть мадридский "Атлетико" со счетом 2:0 в домашнем матче 31-го тура испанской Примеры. Для Месси эта победа стала 335-й в играх чемпионата Испании. 31-летний аргентинец обошел бывшего голкипера мадридского "Реала" Икера Касильяса (334) и теперь занимает первое место в истории по этому показателю.

Лионель выступает за "Барселону" с 2004 года. Вместе с каталонцами форвард 9 раз становился чемпионом Испании, 6 раз выиграл Кубок страны и 4 раза – Лигу чемпионов.

Касильяс защищал цвета мадридского "Реала" с 1999 по 2015 год. Сейчас 37-летний вратарь играет за "Порту".

"Барселона", набрав 73 очка, возглавляет турнирную таблицу Примеры. 13 апреля команда Эрнесто Вальверде проведет выездной матч 32-го тура с "Уэской".

Как сообщалось ранее, игрока "Эспаньола" Педросу назвали "Иудой" за то, что обменялся футболками с МессиФанаты второго по значимости клуба Каталонии, испытывающие отнюдь не дружественные чувства к "Барселоне", не простили своему защитнику контакта с Лионелем. 

Также сообщалось, что Месси забил лучший гол "Барселоны" за 119 лет. Одной левой Месси обыграл четверых футболистов "Хетафе" и правой ногой послал мяч в пустые ворота.

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Тег Барселона, чемпионат Испании, Лионель Месси, Икер Касильяс

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Источник:

Championat.ru

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