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Конфликт из-за Ярмоленко: тренера "Вест Хэма" могут уволить за то, что украинец "ходит пешком"

30 ноября, 15:28

Наставник "молотобойцев" недоволен тем, что Ярмола как следует включается в игру всего пару раз за матч

Ярмоленко и Пеллегрини

Ярмоленко и Пеллегрини / Фото: Getty Images

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Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини, пребывающий на грани отставки, недоволен работой игроков атакующей линии на протяжении всего матча. Среди тех, чьи действия не устраивают наставника "молотобойцев", и украинец Андрей Ярмоленко, на днях превратившийся в Санта-Клауса и исполнивший рождественское желание лондонской девочки.

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Чилийский коуч "Вест Хэма" Пеллегрини требует от Андрея Ярмоленко, Мануэля Лансини, Фелипе Андерсона и других игроков группы атаки быть более эффективными на протяжении всего матча, а не только в начале встречи – сообщает The Athletic. Они не могут обеспечить такой уровень работы, как подопечные Юргена Клоппа и Пепа Гвардиолы в "Ливерпуле" и "Ман Сити" соответственно.

Ярмоленко и его партнеры по "Вест Хэму"

Ярмоленко и его партнеры по "Вест Хэму" / Фото: AFP

"Они поднажмут раз, два, а потом ходят пешком. Для баланса нужно говорить игрокам из задних линий, чтобы они работали еще усерднее для компенсации недостаточных стараний атакующих игроков", – рассказал источник из раздевалки "Вест Хэма"

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Отметим, что в нынешнем сезоне Андрей Ярмоленко забил 3 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах за "Вест Хэм". После 13 туров команда украинца пребывает в шаге от зоны вылета, занимая 17-е место в АПЛ.

Смотрите, как Ярмоленко забивает за "Вест Хэм"

А так Андрей забивает за сборную Украины

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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чемпионат Англии Андрей Ярмоленко Вест Хэм Мануэль Пеллегрини

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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