Как "Бавария" громила "Бенфику" в Лиге чемпионов: видео всех голов

Сегодня, 11:01

Обзор матча группы Е, после которого "Бавария" гарантировала себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов

&quot;Бавария&quot; - &quot;Бенфика&quot; - 5:1. Фото AFP
"Бавария" - "Бенфика" - 5:1. Фото AFP

Футболисты мюнхенской "Баварии" разгромили на своем поле лиссабонскую "Бенфику" в матче группового этапа Лиги чемпионов и вышли в 1/8 финала турнира. Встреча, прошедшая во вторник в Мюнхене, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. У победителей по дублю оформили Арьен Роббен (13-я и 30-я минуты) и Роберт Левандовский (36 и 51), еще один гол на счету Франка Рибери (76). У гостей мяч забил Жедсон Фернандеш (46).

Обзор матча "Бавария" – "Бенфика" 5:1

"Бавария" набрала 13 очков и вышла в лидеры группы Е, но ей еще предстоит отстоять первое место в выездном матче с амстердамским "Аяксом" (11 очков) 12 декабря. "Бенфика" (4), которая весной продолжит борьбу в Лиге Европы, в своем заключительном матче Лиги чемпионов в нынешнем сезоне в тот же день примет греческий АЕК (0).

NКомандаИВНПМО
1   БАВАРИЯ 5 4 1 0 12-2 13
2   АЯКС 5 3 2 0 8-2 11
3   БЕНФИКА 5 1 1 3 5-11 4
4   АЕК 5 0 0 5 2-12 0

Ранее мы сообщали о том, кто уже гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В плей-офф турнира досрочно попали "Барселона", "Бавария", "Аякс", "Манчестер Сити", "Реал", "Рома", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре.
Лига чемпионов, видео голов, Бавария, Бенфика, Франк Рибери, Роберт Левандовски, Арьен Роббен

Вы сейчас просматриваете новость "Как "Бавария" громила "Бенфику" в Лиге чемпионов: видео всех голов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

"Аякс" на выезде обыграл АЕК. Фото AFP

"Аякс" одолел АЕК в "жарком" матче и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 10:40

Пенальти, удаление, драка болельщиков и взрыв на стадионе: обзор "горячего" матча в Греции

Футбол

ЦСКА - "Виктория" - 1:2. Фото AFP

Московский ЦСКА не удержал победный счет в матче Лиги чемпионов

Сегодня, 09:56

После 1:2 с чешской "Викторией" российский клуб потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Загрузка...
Загрузка...