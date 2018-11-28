Как "Бавария" громила "Бенфику" в Лиге чемпионов: видео всех голов

Обзор матча группы Е, после которого "Бавария" гарантировала себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов

Футболисты мюнхенской "Баварии" разгромили на своем поле лиссабонскую "Бенфику" в матче группового этапа Лиги чемпионов и вышли в 1/8 финала турнира. Встреча, прошедшая во вторник в Мюнхене, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. У победителей по дублю оформили Арьен Роббен (13-я и 30-я минуты) и Роберт Левандовский (36 и 51), еще один гол на счету Франка Рибери (76). У гостей мяч забил Жедсон Фернандеш (46).

Обзор матча "Бавария" – "Бенфика" 5:1

"Бавария" набрала 13 очков и вышла в лидеры группы Е, но ей еще предстоит отстоять первое место в выездном матче с амстердамским "Аяксом" (11 очков) 12 декабря. "Бенфика" (4), которая весной продолжит борьбу в Лиге Европы, в своем заключительном матче Лиги чемпионов в нынешнем сезоне в тот же день примет греческий АЕК (0).

N Команда И В Н П М О 1 БАВАРИЯ БАВАРИЯ 5 4 1 0 12-2 13 2 АЯКС АЯКС 5 3 2 0 8-2 11 3 БЕНФИКА БЕНФИКА 5 1 1 3 5-11 4 4 АЕК АЕК 5 0 0 5 2-12 0

Ранее мы сообщали о том, кто уже гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В плей-офф турнира досрочно попали "Барселона", "Бавария", "Аякс", "Манчестер Сити", "Реал", "Рома", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что "Шахтер" в ярком поединке в Германии обыграл "Хоффенхайм" и сохранил шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в Украине нужно обыграть французский "Лион" в последнем туре.