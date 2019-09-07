Как Бельгия громила худшую команду мира: обзор матча отбора на Евро-2020

Голы и лучшие моменты отборочного поединка на чемпионат Европы 2020 года

Сборная Бельгии одержала уверенную победу над скромной сборной Сан-Марино, занимающей последнее (211-е) место в рейтинге сборных мира по версии ФИФА. Бронзовый призер ЧМ-2018 отгрузил сопернику четыре мяча: дублем отметился Батшуайи, еще по мячу забили Мертенс и Шадли.

N Команды И В Н П М О 1 БЕЛЬГИЯ 5 5 0 0 15-1 15 2 РОССИЯ 5 4 0 1 17-4 12 3 КАЗАХСТАН 5 2 1 2 8-8 7 4 ШОТЛАНДИЯ 5 2 0 3 5-9 6 5 КИПР 5 1 1 3 7-6 4 6 САН-МАРИНО 5 0 0 5 0-24 0

Сан-Марино – Бельгия – 0:4

Голы: Батшуайи (43, пен, 90), Мертенс (57), Шадли (63)

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Сан-Марино: Бенедеттини, Бролли, Симончини, Грандони, Палацци, Муларони, Баттистини, Джарди (Гасперони, 67), Голинуччи (Голинуччи, 66), Нанни, Берарди (Витайоли, 74).

Бельгия: Куртуа, Вертонген, Денайер, Алдервейрелд, Менье, де Брюйне (Прат, 76), Феррейра Карраско, Тилеманс, Янузай (Шадли, 56), Ориги (Мертенс, 55), Батшуайи.

Предупреждения: Симончини (41), Баттистини (78).

Сегодня сборная Украины проведет матч против Литвы в рамках отбора на Евро-2020. Поединок состоится в Вильнюсе на стадионе с искусственным покрытием. Встреча начнется в 19:00, а на нашем сайте пройдет онлайн матча Литва – Украина.

Накануне матча, выступающий в местном чемпионате украинец Юрий Бушман рассказал, что качество поля может стать оружием хозяев поля.

Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко перед матчем заявил: "Мы готовимся к серьезному матчу с серьезным сопротивлением".

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