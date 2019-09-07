Как Бельгия громила худшую команду мира: обзор матча отбора на Евро-2020

Сборная Бельгии одержала уверенную победу над скромной сборной Сан-Марино, занимающей последнее (211-е) место в рейтинге сборных мира по версии ФИФА. Бронзовый призер ЧМ-2018 отгрузил сопернику четыре мяча: дублем отметился Батшуайи, еще по мячу забили Мертенс и Шадли.
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|БЕЛЬГИЯ
|5
|5
|0
|0
|15-1
|15
|2
|РОССИЯ
|5
|4
|0
|1
|17-4
|12
|3
|КАЗАХСТАН
|5
|2
|1
|2
|8-8
|7
|4
|ШОТЛАНДИЯ
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|5
|КИПР
|5
|1
|1
|3
|7-6
|4
|6
|САН-МАРИНО
|5
|0
|0
|5
|0-24
|0
Сан-Марино – Бельгия – 0:4
Голы: Батшуайи (43, пен, 90), Мертенс (57), Шадли (63)
Сан-Марино: Бенедеттини, Бролли, Симончини, Грандони, Палацци, Муларони, Баттистини, Джарди (Гасперони, 67), Голинуччи (Голинуччи, 66), Нанни, Берарди (Витайоли, 74).
Бельгия: Куртуа, Вертонген, Денайер, Алдервейрелд, Менье, де Брюйне (Прат, 76), Феррейра Карраско, Тилеманс, Янузай (Шадли, 56), Ориги (Мертенс, 55), Батшуайи.
Предупреждения: Симончини (41), Баттистини (78).
Сегодня сборная Украины проведет матч против Литвы в рамках отбора на Евро-2020. Поединок состоится в Вильнюсе на стадионе с искусственным покрытием. Встреча начнется в 19:00, а на нашем сайте пройдет онлайн матча Литва – Украина.
Накануне матча, выступающий в местном чемпионате украинец Юрий Бушман рассказал, что качество поля может стать оружием хозяев поля.
Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко перед матчем заявил: "Мы готовимся к серьезному матчу с серьезным сопротивлением".
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