Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,94
27,69

Как "Челси" разбил "Ливерпуль" в 1/8 финала и выбил его из Кубка Англии

4 марта, 08:10

Вадим Авдасев

Команда Юргена Клоппа попала в крутое пике, ни разу не забив в трех матчах

Похоже, лидер чемпионата Англии переживает серьезный кризис. Команда уступила в Лиге чемпионов, затем в английской Премьер-лиге, а вчера, как мы сообщили, "Ливерпуль" проиграл "Челси" в Кубке Англии. Причем во всех этих трех встречах подопечные немецкого специалиста Юргена Клоппа не забили ни одного мяча!

Пускай даже гости Лондона играли не совсем основным составом (скажем, Салах и Фирмино вышли на поле лишь в концовке), это не оправдывает провалы в обороне. Сначала "красные" обрезались у своей штрафной, и на 13-й минуте мощным ударом бывший бразильский "горняк" Виллиан наказал их. К тому же вратарь "Ливерпуля" Адриан крайне неудачно отбил мяч, летевший прямо в него, в угол ворот. А во втором тайме Росс Баркли в контратаке на 64-й минуте пожадничал, никому не отдав пас, но пробил точно под штангу – 2:0.

Реклама

Вчера мы писали, что "Арсенал" первым вышел в четвертьфинал Кубка Англии. "Канониры" в гостях справились с "Портсмутом".

Выход Фирмино, Салаха и Милнера ничего глобально не изменил в событиях на поле. Гости из Ливерпуля покидают турнир, а "Челси" вышел в четвертьфинал Кубка Англии.

В тренде
"Реал" – "Барселона": онлайн главного матча испанской Ла Лиги

К слову, узнайте составы всех групп Кубка Наций – напомним, вчера прошла жеребьевка.

Смотрите, как "Ливерпуль" побеждал "Зальцбург" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол чемпионат Англии Ливерпуль Челси Лондон Кубок Англии

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Бенфика" – "Шахтер": онлайн ответного матча 1/16 финала Лиги ЕвропыФутбол
"Шахтер" – "Десна": онлайн трансляция матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Бенфика" – "Шахтер": где смотреть матч 1/16 финала Лиги ЕвропыФутбол
Жеребьевка Лиги Наций: составы всех групп турнира – от Украины до Гибралтара
Жеребьевка Лиги Наций: составы всех групп турнира – от Украины до ГибралтараФутбол
"Реал" – "Манчестер Сити": онлайн-трансляция матча 1/8 Лиги чемпионовЛига чемпионов
В Италии обнаружили коронавирус у первого профессионального футболиста
В Италии обнаружили коронавирус у первого профессионального футболистаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...