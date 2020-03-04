Как "Челси" разбил "Ливерпуль" в 1/8 финала и выбил его из Кубка Англии

Команда Юргена Клоппа попала в крутое пике, ни разу не забив в трех матчах

Похоже, лидер чемпионата Англии переживает серьезный кризис. Команда уступила в Лиге чемпионов, затем в английской Премьер-лиге, а вчера, как мы сообщили, "Ливерпуль" проиграл "Челси" в Кубке Англии. Причем во всех этих трех встречах подопечные немецкого специалиста Юргена Клоппа не забили ни одного мяча!

Пускай даже гости Лондона играли не совсем основным составом (скажем, Салах и Фирмино вышли на поле лишь в концовке), это не оправдывает провалы в обороне. Сначала "красные" обрезались у своей штрафной, и на 13-й минуте мощным ударом бывший бразильский "горняк" Виллиан наказал их. К тому же вратарь "Ливерпуля" Адриан крайне неудачно отбил мяч, летевший прямо в него, в угол ворот. А во втором тайме Росс Баркли в контратаке на 64-й минуте пожадничал, никому не отдав пас, но пробил точно под штангу – 2:0.

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Вчера мы писали, что "Арсенал" первым вышел в четвертьфинал Кубка Англии. "Канониры" в гостях справились с "Портсмутом".

Выход Фирмино, Салаха и Милнера ничего глобально не изменил в событиях на поле. Гости из Ливерпуля покидают турнир, а "Челси" вышел в четвертьфинал Кубка Англии.

К слову, узнайте составы всех групп Кубка Наций – напомним, вчера прошла жеребьевка.

Смотрите, как "Ливерпуль" побеждал "Зальцбург" в Лиге чемпионов

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