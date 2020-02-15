Как делать бизнес в футболе: "Аякс" быстро нашел замену проданной в "Челси" звезде

Антони переедет в "Аякс" из Бразилии

Нидерландский "Аякс" давно славится в Европе кузницей молодых талантов. Сначала футболистов "выращивают" в академии и уже основной команде Амстердама, а затем дорого продают в какой-либо из грандов. Причем воспитывают в "Аяксе" не только голландцев, но умело работают и с иностранцами. К слову, читайте о том, что "Аякс" вернул Райана Бабеля из "Галатасарая".

Ярким примером служит история с Хакимом Зиешем. Как мы сообщали, на днях "Аякс" продал Зиеша в лондонский "Челси". За полузащитника сборной Марокко, который вырос в Нидерландах, клуб получит около 45 миллионов евро. Причем голландцы сразу же озаботились будущим и приобрели на место звезды новичка из Бразилии.

19-летний Антони приедет из "Сан-Пауло" за 20 миллионов евро. Возможны также дополнительные бонусы на сумму около пяти миллионов. Также дополнительно придется заплатить агентам. Трансфер уже практически оформлен, сообщил бразильский журналист-инсайдер.

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