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Как "Динамо" на нервах вылетело из Юношеской Лиги УЕФА и что сказал после поражения тренер киевлян

12 февраля, 21:52

Игорь Костюк считает, что был выполнен тот план на игру, о котором просил игроков

"Динамо" Киев - "Динамо" Загреб

"Динамо" Киев - "Динамо" Загреб / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Сегодня киевское "Динамо" U-19 не смогло пробиться в 1/8 финала Юношеской Лиге УЕФА. На столичном стадионе имени Валерия Лобановского украинский коллектив уступил ровесниками из загребского "Динамо", которые на групповом этапе турнира обошли "Шахтер".

В основное время соперники не смогли отличиться – 0:0. Дело дошло до послематчевых пенальти, где более хладнокровными оказались хорватские футболисты – 4:3.

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Вылет "Динамо" U-19 из евротурнира прокомментировал главный тренер киевлян Игорь Костюк:

"Все видели, что до последней минуты команда билась за результат. Был выполнен тот план на игру, о котором мы просили игроков. Против нас играла очень хорошая и организованная команда, но мы достойно противостояли, не давая создать им моменты у наших ворот, но и свои не реализовали. Пенальти? У нас молодые футболисты. К сожалению, психология огромную роль играет, не все справились с волнением. Тренировать пенальти на тренировочном сборе, когда на тебя не давит результат — это одно дело. В таком матче были большие эмоции и волнение, то с этим нужно справляться.

Теряли мяч в простых ситуациях? Это футбол. Никто не застрахован от ошибок. Главное, чтобы ошибки не приводили к взятию наших ворот. Достаточно было и положительных действий, а отношение игроков — это самое главное".

Ранее мы рассказывали о зарплатах в "Динамо": Цыганков получает "белыми" 18 тыс. грн, Михайличенко – еще меньше.

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Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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