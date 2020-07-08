Українська
$ 26,93
30,41
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Роналду только 10-й в посткарантинном рейтинге лучших футболистов Европы

8 июля, 09:27

Елена Павлова Елена Павлова

Забивной поляк из чемпионата Германии подвинул звезд "Барселоны", "МанСити" и "Ювентуса"

Американский новостной портал Bleacher Report представил свой рейтинг лучших футболистов после возобновления сезона в Европе, который прерывался из-за пандемией коронавируса. Мы также сообщали, что рекордсмен Месси вылетел из тройки претендентов на "Золотой мяч" 2020 года.

Реклама

Лучшим игроком стал нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, который в 10 матчах поразил ворота 12 раз. Следом за польским голеадором в рейтинге расположился аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси с 3 голами и 7 результативными передачами в 7 встречах. Замыкает ТОП-3 одноклубник Александра Зинченко, полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, забивший 4 гола и сделавший один ассист в 6 поединках.

Читайте также: Тайны лучшего бомбардира Европы: что помешало переходу в "Реал" и какой настоящий возраст игрока

Роберт Левандовски – лучший бомбардир Бундеслиги

Роберт Левандовски – лучший бомбардир Бундеслиги / Фото: Reuters

Реклама

Топ-10 рейтинга:

  1. Роберт Левандовски ("Бавария") — 12 голов в 10 играх.
  2. Лионель Месси ("Барселона") — 3 гола и 7 передач в 7 играх
  3. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") — 4 гола и 1 передача в 6 играх
  4. Карим Бензема ("Реал") — 3 гола и 1 передача в 7 играх
  5. Серхио Рамос ("Реал") — 5 голов в 7 играх
  6. Давид Алаба ("Бавария") — 5 матчей на ноль из 10 проведенных
  7. Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") — 4 гола и 2 голевые передачи в 5 играх
  8. Кай Хаверц ("Байер") — 7 голов в 9 играх
  9. Томас Мюллер ("Бавария") — 5 передач в 10 играх
  10. Криштиану Роналду ("Ювентус") — 4 гола в 6 играх
INSTAGRAM

Ранее был назван лучший спортсмен XXI века: смотрите, кто обошел Месси, Роналду, Кличко и самого быстрого человека в мире.

Смотрите, как Левандовски забивал в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

рейтинг Барселона Бавария Манчестер Сити Криштиану Роналду Лионель Месси Роберт Левандовски Кевин де Брюйне лучший футболист

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Результаты 32-го тура чемпионата Англии:
Результаты 32-го тура чемпионата Англии: "Манчестер Сити" больно бьет "Ливерпуль"Футбол
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера "Десна" – "Динамо"Футбол
Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста
Подписчики в недоумении: что красивее, купальник или тело жены футболиста "Динамо"Футбол
Ярмоленко снова чуть не забил суперударом: обзор лихого матча
Ярмоленко снова чуть не забил суперударом: обзор лихого матча "Ньюкасл" – "Вест Хэм"Футбол
"Шахтер" снова сильнее "Динамо": обзор победы "горняков" над киевлянамиФутбол
Чемпион Беларуси сдался под атакой коронавируса: матч Милевского и Хачериди переносят
Чемпион Беларуси сдался под атакой коронавируса: матч Милевского и Хачериди переносятФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять