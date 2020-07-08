Роналду только 10-й в посткарантинном рейтинге лучших футболистов Европы

Забивной поляк из чемпионата Германии подвинул звезд "Барселоны", "МанСити" и "Ювентуса"

Американский новостной портал Bleacher Report представил свой рейтинг лучших футболистов после возобновления сезона в Европе, который прерывался из-за пандемией коронавируса. Мы также сообщали, что рекордсмен Месси вылетел из тройки претендентов на "Золотой мяч" 2020 года.

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Лучшим игроком стал нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, который в 10 матчах поразил ворота 12 раз. Следом за польским голеадором в рейтинге расположился аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси с 3 голами и 7 результативными передачами в 7 встречах. Замыкает ТОП-3 одноклубник Александра Зинченко, полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, забивший 4 гола и сделавший один ассист в 6 поединках.

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Роберт Левандовски – лучший бомбардир Бундеслиги / Фото: Reuters

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Топ-10 рейтинга:

Роберт Левандовски ("Бавария") — 12 голов в 10 играх. Лионель Месси ("Барселона") — 3 гола и 7 передач в 7 играх Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") — 4 гола и 1 передача в 6 играх Карим Бензема ("Реал") — 3 гола и 1 передача в 7 играх Серхио Рамос ("Реал") — 5 голов в 7 играх Давид Алаба ("Бавария") — 5 матчей на ноль из 10 проведенных Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед") — 4 гола и 2 голевые передачи в 5 играх Кай Хаверц ("Байер") — 7 голов в 9 играх Томас Мюллер ("Бавария") — 5 передач в 10 играх Криштиану Роналду ("Ювентус") — 4 гола в 6 играх

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