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"Как можно девочку бить?": Алиев заставил своего сына ударить сестру во время домашней "драки"

27 апреля, 16:16

Олег Люлька

Шуточный боксерский спарринг детей бывшего полузащитника "Динамо" плавно перешел в кикбоксинг

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев, устроивший перепалку с бывшей женой на глазах у детей после фразы о своем "сексе втроем", продолжает будоражить публику. Экс-полузащитник выложил в Instagram видео "драки" своих детей – сына Артема и дочки Алины, каждый из которых был вооружен одной боксерской перчаткой. "Малышня с ума сходит на карантине. Мои любимые", – подписал видео Алиев.

INSTAGRAM

Отметим, что по ходу дела боксерский спарринг Алины против Артема перешел в кикбоксерский. Девочка нанесла своему брату удар ногой. Больше доставалось именно сыну Алиева, который преимущественно защищался. "На! По челюсти, по челюсти!" – эмоционально нападала девочка. "Пипец, она ему настреляла", "Нормально малый выгребает" – комментируют видео подписчики бывшего футболиста.

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В один момент Александр Алиев обратился к сыну: "Что ты не бьешь ее, Тема?". После чего уже Артем пошел в атаку на сестру и попал ей в живот. За это экс-полузащитнику "Динамо" досталось от части фолловеров. "Саня, как можно девочку бить?" – критикуют его.

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Ранее мы писали, что Алиев сменит амплуа и будет драться в популярном шоу. "Мы подписали контракт на участие в шоу "Битва". Скоро будет бой – 3 раунда по 2 минуты", – заявил футбольный агент Александр Панков.

Смотрите сюжет о драках Алиева и его экс-жены Татьяны

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дети карантин Александр Алиев

Источник: Сегодня|Спорт

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