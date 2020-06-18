Разгром на глазах у Зинченко: обзор матча "Манчестер Сити" – "Арсенал"

Большой футбол вернулся и в Англию. После паузы длиной в 100 дней, связанной с коронавирусом, "Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" 3:0 в отложенном матче 28-го тура АПЛ, проходившем при пустых трибунах. При этом украинец Александр Зинченко остался на скамейке запасных "МанСити", не попав в число 5 игроков, которых тренер хозяев Хосеп Гвардиола по ходу встречи выпустил на замену.

Обзор матча Манчестер Сити – Арсенал (3:0)

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Манчестер Сити – Арсенал – 3:0

Голы: Стерлинг, 45+2, Де Брюйне, 51 (с пенальти), Фоден, 90+1

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Гарсия, Ляпорт (Фернандиньо, 70), Менди – Де Брюйне (Родри, 70), Гюндоган, Д. Силва (Б. Силва, 65) – Марез (Фоден, 65), Габриэль Жезус (Агуэро, 80), Стерлинг

Арсенал: Лено – Бельерин, Мустафи, Мари (Давид Луис, 24), Тирни – Гендузи (Мэйтленд-Найлз, 67), Джака (Себальос, 8) – Нкетиа (Ляказетт, 67), Уиллок (Нельсон, 67), Сака – Обамеянг

Предупреждения: Родри – Тирни

Удаление: Давид Луис, 49 (фол последней надежды)

Статистика матча Манчестер Сити – Арсенал (3:0)

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Турнирная таблица чемпионата Англии

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Напомним, что в другом матче первого игрового дня чемпионата Англии после 100-дневной паузы"Астон Вилла" и "Шеффилд Юнайтед" расписали ничью, не забив на двоих ни одного мяча.

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