Как прошел футбольный уикенд в Европе: клубы из Манчестера громят соперников, "ПСЖ" справляется и без Неймара

Рэшфорд

Украинского дерби в первом туре английской Премьер-лиги не случилось. Андрей Ярмоленко не попал в заявку "Вест Хэма" на матч против "Манчестер Сити". А вот Александр Зинченко вышел в основе "горожан" и провел всю игру. В первом тайме "Сити" забили всего один гол, а после перерыва уничтожили "молотобойцев" – 5:0. Рахим Стерлинг оформил хет-трик, став восьмым футболистом, которому удавалось подобное в первом туре чемпионата. Последним девять лет назад был Дидье Дрогба. В этом матче впервые в истории АПЛ была задействована система VAR, которую использовали трижды по ходу игры. Благодаря ей отменили гол Жезуса во втором тайме из-за офсайда Стерлинга, отдавшего пас на него. Затем было определено, что один из голов самого Стерлинга забит в рамках правил. А в конце игры Агуэро не реализовал пенальти, но VAR определил, что игрок "Вест Хэма" нарушил правила, забежав в штрафную до удара, рефери указал, что необходимо перебить, и со второй попытки аргентинец уже не сплоховал.

Александр Зинченко остается 100-процентным талисманом команды – во всех 23-х матчах Премьер-лиги, в которых он играл, "горожане" обязательно побеждали! На этот раз от портала Whoscored украинец получил 7,5 балла – это третья оценка с конца среди игроков его команды. После матча Мануэль Пеллегрини пожаловался: "Всякий раз, когда мы пытались войти в штрафную соперника, они фолили. Но причина нашего поражения все же не в этом". А Хосеп Гвардиола радовался: "Первая игра, на выезде, и 5:0 – это фантастический результат".

"Ливерпуль" также начал сезон с разгромной победы – пострадал "Норвич", 4:1. Для "канареек" мерсисайдцы – настоящее проклятье. Ни одна команда не обыгрывала их столько в АПЛ (12) и ни от одной они не пропускали так много (49). "Сегодняшний вечер очень позитивный, – веселился Юрген Клопп. – 60 минут мы играли в суперфутбол". Но для него нашлась и большая ложка дегтя: еще в первом тайме получил травму икроножной мышцы голкипер Алиссон. Его заменил дебютант Адриан. Бразильский вратарь пропустит матч за Суперкубок УЕФА и пробудет в лазарете 4-6 недель.

Ну а соперник по Суперкубку, "Челси", вчера нежданно получил полную авоську от "Манчестер Юнайтед" – 4:0! С дублем Рэшфорд, с дублем ассистов Погба.

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"Тоттенхэм" расправился с "Астон Виллой" (3:1). Дубль на счету Кейна, еще гол забил дебютант "шпор" Ндомбеле. А Маурисио Почеттино поделился планами: "Я начинаю здесь уже шестой сезон и имею твердое ощущение, что мне нужен какой-нибудь трофей: Кубок Лиги, Кубок Англии, Премьер-лиги или Лиги чемпионов. Это как с моей собакой: она взрослеет, но ей все еще кое-чего не хватает для зрелости".

Месут Озил и Сеад Колашинац пропустили матч "Арсенала" против "Ньюкасла" (победа 1:0) по соображениям безопасности. Две недели назад на них совершили нападение вооруженные ножами люди. Тогда Колашинац вышел из машины и отогнал преступников. Накануне старта сезона полиция арестовала двух человек около дома Озила в Лондоне. С чем связано преследование футболистов, неизвестно. Среди версий – дружба Месута с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который даже был свидетелем на свадьбе хавбека, а также желание бандитов отомстить за то, что Колашинац так опозорил их в прошлый раз.

Франция: Боаш поражен обороной, Сеск – видеокартой

Новый сезон Лиги 1 стартовал на "Стад Луи II" матчем между "Монако" и "Лионом". "Ткачи" дебютировали под руководством экс-защитника "Барсы" Сильвиньо, который сменил Бруно Женезио, переехавшего в Китай. Для бразильца это первый опыт работы главным тренером, ранее он был помощником Манчини в "Интере" и Тите в "селесао". Уже на 5-й минуте гости вышли вперед после розыгрыша углового – отметился Траоре. На 30-й минуте Сеск прессинговал защитника "Лиона" в чужой штрафной и сзади наступил ему на голеностоп, оставив огромную ссадину. Рефери показал желтую карточку, но видеоассистенты рекомендовали пересмотреть повтор, после чего арбитр выписал Фабрегасу красную. Это и предрешило исход встречи – "монегаски" в меньшинстве и с двумя 18-летними дебютантами в составе не смогли переломить ход игры и пропустили еще дважды (0:3). "Что касается удаления, то, мне кажется, сначала рефери принял правильное решение, потому что оба футболиста играли в мяч. Конечно, когда мы остались в меньшинстве, игра изменилась", – сказал наставник "Монако" Жардим.

Андре Виллаш-Боаш "блестяще" дебютировал у руля "Марселя" – его команда дома уступила "Реймсу" (0:2), пропустив оба гола во втором тайме. "Нам трудно принять то, что случилось, – признался португальский тренер. – Соперник оказался очень силен в обороне. Нам же нужно продолжать совершенствоваться".

Томас Тухель не включил Неймара в заявку на матч "ПСЖ" против "Нима", что означает приближение его трансфера. Спортивный директор парижан Леонардо подтверждает это предположение: "Переговоры продвигаются. Посмотрим, что произойдет". Пока же у Неймара другая радость – полиция закрыла дело с обвинениями его в изнасиловании бразильской модели Нажилы Триндади. "Я никогда не смогу забыть эту главу своей жизни, – жалуется футболист. – Причин много, и главная из них – ущерб, нанесенный моей семье. Когда меня обвинили, мой мир рухнул. Но сейчас я счастлив!".

"Брюгге" размялся

"Брюгге", соперник "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов, перед визитом в Киев победил на выезде "Остенде" (2:0). Голы в концовке забили Окереке и Тау. У "Брюгге" третья победа в трех матчах чемпионата Бельгии.

Зидан устал от СМИ

На старте нового сезона "Реал" попытается ограничить общение Зинедина Зидана со СМИ. Причина – тренера начали раздражать постоянные спекуляции журналистов на тему трансферной политики клуба.

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Агент экс-хава "Баварии" Франка Рибери выбирает варианты его трудоустройства. В списке претендентов, уверяет L’Equipe, и московский "Локомотив". Коуч "Локо" Юрий Семин парирует: "Вы верите в сказки? Я нет".

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