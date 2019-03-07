Как Ракицкий "привез" два гола: обзор матча Лиги Европы "Зенит" – "Вильярреал"

В питерской команде, несмотря на домашнее фиаско, еще сохраняют надежду на выход в 1/4 Лиги Европы

Зенит - Вильярреал - 1:3. Фото: AFP

Как Ракицкий "привез" два гола: обзор матча Лиги Европы "Зенит" – "Вильярреал" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/18d/bfc/5c818dbfccd12.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/18d/bfc/5c818dbfccd12.png 2019-03-07T23:34:00+02:00 Футбол В питерской команде, несмотря на домашнее фиаско, еще сохраняют надежду на выход в 1/4 Лиги Европы

Тренер "Зенита" Сергей Семак еще сохраняет надежду на выход в 1/4 Лиги Европы – несмотря на домашнее поражение от "Вильярреала" в первом матче 1/8 финала. Как мы сообщали, "Зенит" проиграл испанскому клубу со счетом 1:3, при этом два гола в ворота питерцев привез их украинский защитник Ярослав Ракицкий.

ЗЕНИТ – ВИЛЬЯРРЕАЛ – 1:3

Голы: Сердар Азмун, 35 – Иборра, 33, Херард, 64, Ману Морланес, 71

ОБЗОР МАТЧА ЗЕНИТ – ВИЛЬЯРРЕАЛ

"Шансы "Зенита" на выход в четвертьфинал Лиги Европы? Это это футбол, шансы есть, – заявил после домашних 1:3 тренер "Зенита" Сергей Семак. - Мы будем готовиться к ответному матчу 14 марта. Постараемся сделать так, чтобы сыграть лучше и выйти дальше".

Напомним, болельщики "Зенита" не оставили "привозы" Ракицкого без внимания. "Судя по всему, Ракицкого все же не вызвали в сборную Украины абсолютно по игровым причинам, – написал в соцсетях пользователь maximes. - Он просто находка для соперников".

Ранее в России невызов Ракицкого в сборную Украины назвали "политическим решением". Тогда как украинские болельщики иронизировали:"Кто же теперь гимн молчать будет?".

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