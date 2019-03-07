"Вот почему Ракицкого не вызвали в сборную Украины": Ярослав привез два гола в ворота "Зенита"

Украинец стал антигероем матча российской команды в Лиге Европы – болельщики питерцев в ярости

Ракицкий провалил игру с "Вильярреалом". Фото: AFP

"Вот почему Ракицкого не вызвали в сборную Украины": Ярослав привез два гола в ворота "Зенита" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/177/1e8/5c81771e87147.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/177/1e8/5c81771e87147.png 2019-03-07T22:01:02+02:00 Футбол Украинец стал антигероем матча российской команды в Лиге Европы - болельщики питерцев в ярости

Украинец Ярослав Ракицкий провел провальный матч за "Зенит". В первой игре 1/8 Лиги Европы питерская команда дома уступила "Вильярреалу" 1:3, и оба победных мяча испанцы забили после ошибок Ракицкого, напомним, оставленного вне состава сборной Украины ее тренером Андреем Шевченко.

Результативные фейлы Ракицкого произошли при счете 1:1. Сперва Ярослав не уследил за Морено, и тот мягким кивком головы переправил мяч в сетку. Так счет стал 2:1 в пользу "Вильярреала". А вскоре Ракицкий привез еще один гол в ворота питерцев. При полном попустительстве Ярослава игрок "желтой субмарины" Чуквезе начал голевую атаку, завершившуюся ударом Морланеса.

Болельщики "Зенита" не оставили "привозы" Ракицкого без внимания. "Судя по всему, Ракицкого все же не вызвали в сборную Украины абсолютно по игровым причинам, – написал в соцсетях пользователь maximes. - Он просто находка для соперников".

Напомним, в России невызов Ракицкого в сборную Украины назвали "политическим решением". Тогда как украинские болельщики иронизировали:"Кто же теперь гимн молчать будет?".

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