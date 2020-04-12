"Как с женой после сборов": футболист "Динамо" рассказал, каким будет первый матч после карантина

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев немного пофантазировал на тему, какие эмоции он испытает во время первого матча после карантина, связанного с распространением коронавируса. Ранее мы писали, что из-за пандемии экс-динамовец Кадар никак не доедет до Китая.

"Первый матч после карантина? По эмоциям его, наверное, можно сравнить с теми ощущениями, какие ты испытываешь, когда приезжаешь после долгих сборов домой к жене", – весьма откровенно высказался Александр Караваев.

Александр Караваев / Фото: Getty Images

Жена Александра Караваева Людмила – фото Instagram

Кстати, рассказывая о своем карантине, Александр Караваев не забыл отметить кулинарные способности красавицы-жены Людмилы. "Питаюсь сейчас не три раза в день, а два. Потому что меньше ходишь, постоянно дома сидишь. И если постоянно кушать, то весок прилипает прилично. Поэтому стараюсь поменьше есть, – говорит Караваев. – Конечно, хочется выйти, посидеть в ресторане, поужинать, выпить бокальчик вина, но... У меня и дома сейчас благодаря жене выбор блюд, как в ресторане".

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РанееКараваев назвал игроков "Динамо", которые могут заставить всю команду выпить. "Есть такие. Буяльский, Сидорчук", – отметил Александр.

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