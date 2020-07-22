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Как стать чемпионом, не сыграв ни одного матча в сезоне: трогательная история известного вратаря

22 июля, 11:39

Елена Павлова Елена Павлова

В мае 2019 года Икер перенес инфаркт на тренировочной базе

На прошлой неделе "Порту" переиграл "Спортинг" со счетом 2:0 в матче 32 тура чемпионата Португалии и за два тура до конца стал победителем первенства. "Драконы" в 29-й раз в своей истории взяли национальный титул. И при раздаче наград не забыли даже тех, кто не провел ни одного матча в сезоне. Ранее мы рассказывали, как болельщики, невзирая на коронавирус, смотрели футбол вживую с файерами.

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Так, испанский вратарь Икер Касильяс получил золотую медаль за победу в чемпионате Португалии, но при этом Касильяс в завершившемся сезоне не провел за клуб ни одного матча. В мае 2019 года Икер перенес инфаркт на тренировочной базе "Порту", после чего не принимал участия в матчах на профессиональном уровне, а зимой Касильяс принял решение завершить карьеру и возглавить Королевскую федерацию футбола Испании.

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"Мы живем с большой интенсивностью. Иногда мы не ценим вещи. Вы смотрите по сторонам и не видите того, что вас окружает. Обратите внимание. Проанализируйте, если хотите. У меня нет слов, чтобы поблагодарить всех моих коллег за детали вручения мне этой медали. Это похоже на простой жест, но для меня это не так", — написал Касильяс в Instagram.

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Отметим, что у "Порту" за тур до конца сезона 82 балла, вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Португалии занимает "Бенфика", имея в активе 74 очка. На третьей позиции с 60 пунктами располагается "Спортинг". Последние два места еврокубковой зоны – за "Брагой" и "Фамаликаном".

Смотрите, как "Порту" играл в этом сезоне в еврокубках

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