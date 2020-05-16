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Как в условиях пандемии дают послематчевые интервью тренеры: появилось уморительное фото

16 мая, 21:40

Олег Люлька

Наставнику "Лейпцига" Юлиану Нагельсманну микрофон подсунули на стойке, похожей на шест из легкой атлетики

В первом матче после возобновления немецкой Бундеслиги "Лейпциг" на своем поле при пустых трибунах сыграл вничью 1:1 с "Фрайбургом". Причем хозяева могли и проиграть – в концовке судьи отменили гол гостей, углядев при помощи VAR офсайд.

По окончании же поединка главное внимание привлекло не столько то, что сказал тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн, сколько то, как именно он говорил. Протокол безопасности, принятый для борьбы с распространением коронавируса, заставил специалиста давать послематчевый комментарий в маске. При этом микрофон к нему подсунули при помощи трехметровой стойки, напоминающей орудие прыгунов с шестом, чтобы минимизировать фактор человеческого контакта. Выглядело это забавно, как и тот прием, при помощи которого "Вольфсбург" ранее обошел запрет на "обнимашки".

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При этом работники медиа загодя при помощи специальной ленты очертили квадрат, в котором Юлиан Нагельсманн должен был находиться во время интервью.

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Кстати, хотя новый регламент и обязывает тренеров быть в маске во время матча, Нагельсманн не стеснялся ее снимать, когда нужно было докричаться до подопечных.

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Отметим, что 32-летний Юлиан Нагельсманн вскоре может стать главным тренером "Милана". По данным La Gazzetta dello Sport, его кандидатуру хозяевам "россонери" предложил не кто иной как Ральф Рангник, которого, собственно, "Милан" и видел своим будущим наставником.

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Смотрите, как "Лейпциг" Юлиана Нагельсманна выбил из Лиги чемпионов "Тоттенхэм" Жозе Моуринью:

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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тренер Лейпциг чемпионат Германии коронавирус Юлиан Нагельсманн

Источник: Сегодня|Спорт

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