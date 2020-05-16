Получил по ноге от своего: соперники "Шахтера" оригинально обошли запрет на "обнимашки" в Бундеслиге

Соперник "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы "Вольфсбург" успешно сыграл первый матч Бундеслиги, возобновленной после паузы, связанной с пандемией коронавируса. "Волки" на выезде одержали победу над борющимся за выживание "Аугсбургом" со счетом 2:1.

Хотя матч мог завершиться не так приятно для "Вольфсбурга". Дело в том, что в середине второго тайма "Аугсбург" сделал счет 2:1 в свою пользу, однако арбитр встречи после пересмотра видеоповтора отменил гол Удуохая.

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Развязка поединка наступила на первой минуте, добавленной к основному времени. При счете 1:1 "Вольфсбургу" удалась результативная атака через фланг, которую точный ударом в пустые ворота завершил Гинчек, вышедший по ходу второй половины на замену.

Кстати, футболисты "Вольфсбурга" нашли возможность интересным образом отпраздновать победный гол в условиях запрета на обнимашки, связанного с борьбой против распространения коронавируса. Швейцарец Кевин Мбабу, с передачи которого немец Даниэль Гинчек забил решающий мяч, постучал тому шипами бутсы по ноге. Получилось довольно занятно!

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Эта победа позволила "Вольфсбургу" подняться с седьмого места на шестое в турнирной таблице Бундеслиги, обойдя "Шальке", который был разгромлен 0:4 в Рурском дерби с дортмундской "Боруссией".

Аугсбург – Вольфсбург – 1:2

Голы: Едвай, 54 – Штеффен, 43, Гинчек, 90+1

Вольфсбург: Кастельс – Мбабу, Брукс, Понграчич, Отавио (Руссильон, 87) – Шлагер, Арнольд – Жоао Виктор (Клаус, 75), Мехмеди, Брекало (Гинчек, 61) – Штеффен

Смотрите, как "Шахтер" выиграл у "Вольфсбурга" первый матч 1/8 Лиги Европы:

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