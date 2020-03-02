Как Зинченко и Гвардиола брали Кубок лиги: обзор победы "Манчестер Сити" над "Астон Виллой"

Обладателями этого трофея "горожане" стали в третий раз кряду. Смотрите видео голов и лучших моментов финала

Болельщики "Манчестер Сити" празднуют очередной трофей. Накануне их команда выиграла Кубок английской лиги, одолев в финале турнира на лондонском "Уэмбли" "Астон Виллу" со счетом 2:1. При этом Зинченко завоевал седьмой титул с "МанСити", отыграв решающий поединок против "львов" от звонка до звонка.

"Выиграть три раза подряд Кубок английской лиги – это потрясающе. Это невероятное постоянство, – заявил после победы главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. – Было тяжело на первых минутах и в конце матча. У "Астон Виллы" было два явных момента на старте, но мы сыграли очень хорошо, особенно во втором тайме. Это большой успех, наш второй титул в сезоне. Здорово!"

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Астон Вилла" (2:1)

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Астон Вилла – Манчестер Сити – 1:2

Голы: Самата 41 – Агуэро 20, Родри 30

Астон Вилла: Нюланд – Гильберт, Энгельс, Мингс, Таргетт – Дуглас Луис, Накамба, Эль-Мухамади (Трезеге 70) – Грилиш, Самата (Дэвис 80), Эль-Гази (Хурихэйн 70)

Манчестер Сити: Браво – Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Зинченко – Гюндоган (де Брюйне 58), Родриго, Фоден – Д. Силва (Б. Силва 77), Агуэро (Жезус 83), Стерлинг

Предупреждения: Эль-Мухамади 67, Накамба 72, Мингс 90+3 – Стерлинг 57, Родри 60

Отметим, что для "Манчестер Сити" это седьмой выигрыш Кубка английской лиги в истории. Чаще – 8 раз – этот турнир выигрывал только "Ливерпуль".

Добавим, что невеста Зинченко нарушила правила стадиона "Уэмбли", болея за украинца в победном финале Кубка лиги. Для того, чтобы сделать фото на легендарной арене, Влада Седан встала в полный рост в весьма опасном месте, где специальная надпись гласит: "Пожалуйста, болейте сидя".

Смотрите, как Зинченко ранее забивал за сборную Украины

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