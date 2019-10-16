"Какое прекрасное утро": одноклубник Зинченко попал в серьезную аварию

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию по пути на тренировку клуба. Ранее мы писали, что украинца Зинченко высмеял одноклубник по "МанСити".
31-летний аргентинский футболист не пострадал в результате аварии, однако Range Rover, на котором Агуэро ехал на тренировку, получил серьезные повреждения. Отмечается, что нападающему не пришлось проходить медицинское обследование.
После этой ситуации футболист выложил фотографию у себя в Instagram, на которой "красуется" его разбитый автомобиль.
"Какое прекрасное утро", – написал футболист.
Отметим, что Манчестер Сити сыграет с "Кристал Пэлас" в матче чемпионата Англии 19 октября.
А вот украинский игрок "Ман Сити" Александр Зинченко уже приедет на этот поединок в качестве женатого мужчины. Он сделал предложение Владе Седан, от которого она не смогла отказаться.
Также напомним, что Александр Зинченко после победы сказал своей девушке: "Сегодня каждый будет заниматься любовью". Так футболист национальной команды отреагировал на выход команды на Евро-2020.
Обзор матча Украина – Португалия (2:1)
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