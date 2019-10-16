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"Какое прекрасное утро": одноклубник Зинченко попал в серьезную аварию

16 октября, 19:58

Сам Серхио Агуэро не пострадал

"МанСити" после поражения от "Вулверхэмптона"

"МанСити" после поражения от "Вулверхэмптона" / Фото: Reuters

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Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию по пути на тренировку клуба. Ранее мы писали, что украинца Зинченко высмеял одноклубник по "МанСити".

31-летний аргентинский футболист не пострадал в результате аварии, однако Range Rover, на котором Агуэро ехал на тренировку, получил серьезные повреждения. Отмечается, что нападающему не пришлось проходить медицинское обследование.

После этой ситуации футболист выложил фотографию у себя в Instagram, на которой "красуется" его разбитый автомобиль.

"Какое прекрасное утро", – написал футболист.

Отметим, что Манчестер Сити сыграет с "Кристал Пэлас" в матче чемпионата Англии 19 октября.

А вот украинский игрок "Ман Сити" Александр Зинченко уже приедет на этот поединок в качестве женатого мужчины. Он сделал предложение Владе Седан, от которого она не смогла отказаться.

Также напомним, что Александр Зинченко после победы сказал своей девушке: "Сегодня каждый будет заниматься любовью". Так футболист национальной команды отреагировал на выход команды на Евро-2020.

Обзор матча Украина – Португалия (2:1)

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чемпионат Англии Манчестер Сити Серхио Агуэро

Источник: The Daily Mirror

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