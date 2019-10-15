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Зинченко после победы – своей девушке: "Сегодня каждый будет заниматься любовью"

15 октября, 01:20

Полузащитник сборной Украины был предельно откровенен в интервью своей возлюбленной Владе Седан

Зинченко празднует победу

Зинченко празднует победу / Фото: Reuters

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После победы Украины над Португалией 2:1 и досрочного выхода на Евро-2020 полузащитник "сине-желтых" Александр Зинченко откровенно поделился своими эмоциями в интервью программе "Головна команда" на канале "Футбол 1", которое у игрока "МанСити" брала его девушка – сексапильная журналистка Влада Седан.

Обзор матча Украина – Португалия (2:1)

"Сейчас ничего не могу говорить, одни эмоции. Как говорил Пике, сегодня каждый болельщик не будет спать ночью и будет заниматься любовью. Всем этого желаю! – сказал в интервью своей возлюбленной Владе Седан Александр Зинченко после сумасшедшей победы над командой Криштиану Роналду. – В таких играх на первом месте результат, поэтому неважно, кто контролировал мяч и лучше играл. Мы повели 2:0 и не давали сопернику показывать свою игру. Болельщики и игроки сегодня были на высоте. Сборная Украины дорогого стоит, и любой соперник будет с осторожностью подходить к матчам с нами"

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"Пенальти? Мне сложно понять, попал ли мяч в руку Степаненко. Судья показал, что мяч попал в ногу Тарасу. Но Роналду подбежал к арбитру, сказал, что мяч попал в руку, и тот поменял решение и поставил пенальти", – добавил Александр Зинченко, комментируя пропущенный от Криштиану гол

Отметим, что Украина впервые вышла в финальную часть Евро напрямую. Андрей Шевченко сделал то, что не удавалось ни одному из его предшественников на посту главного тренера "сине-желтых".

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины сборная Португалии Евро-2020 Александр Зинченко Влада Седан

Источник: Канал Футбол

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