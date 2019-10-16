"Не умеешь ты еще пить, пацан": украинца Зинченко высмеял одноклубник по "МанСити"

Уокер с юмором прокомментировал кадры безумной радости Зинченко после выхода на Евро-2020

Александр Зинченко / Фото: YouTube

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Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер посмеялся над своим украинским одноклубником Александром Зинченко, который бурно отпраздновал победу над Португалией и выход сборной Украины в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.

"I remember my first beer, Zinny", – написал Кайл Уокер у себя в Twitter, прикрепив видео безумно радующегося Александра Зинченко

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Твит Уокера "I remember my first beer" дословно переводится как "Я помню свое первое пиво". Но в переносном смысле эту фразу употребляют применительно к тинейджерам, которые, не рассчитав силы, напились впервые в жизни и поэтому ведут себя крайне глупо. Другими словами, Уокер как бы намекает Зине: не умеешь ты еще пить, пацан.

Напомним, ранее Леоненко отчитал Зинченко за "чумовую" радость и призывы к сексу. "Знаете, что сказал бы ему Валерий Васильевич Лобановский? Раз у тебя столько сил осталось после такой тяжелейшей игры – поехали на тренировку", – высказался Леоненко.

Отметим, что после победы над командой Роналду Зинченко дурачился вовсю: врывался в прямой эфир во время флеш-интервью Ярмоленко и Романчука и скандировал: "Мы на Евро!!!"

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Кроме того, на радостях от обыгрыша Португалии в интервью своей девушке – сексапильной журналистке каналов "Футбол" Владе Седан – Зинченко сделал откровенное признание: "Сейчас ничего не могу говорить, одни эмоции. Как говорил Пике, сегодня каждый болельщик не будет спать ночью и будет заниматься любовью. Всем этого желаю!"

Обзор матча Украина – Португалия (2:1)

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