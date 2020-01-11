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Капитан Лацио установил уникальное достижение в ТОП-5 лигах Европы

11 января, 23:13

Чиро Иммобиле первым забил 20 голов

Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле / Фото: Reuters

В итальянской Серии А состоялся матч 19-го тура, в котором "Лацио" принимал на своем поле "Наполи" и добился победы с минимальным счетом – 1:0.

Автором единственного гола стал форвард Чиро Иммобиле. На 82-й минуте встречи Иммобиле отобрал мяч у вратаря соперников Давида Оспины на границе штрафной и сразу же пробил по воротам с острого угла. Защитник "Наполи" попытался выбить мяч из ворот, но отправил его в сетку.

Смотрите гол Чиро Иммобиле:

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Этот гол стал для Иммобиле 20-м в Серии А в сезоне-2019/20. Для этого ему потребовалось провести 18 матчей. Чиро первым из игроков топ-5 национальных чемпионатов Европы добрался до этой планки.

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Кстати, "Лацио" обновил собственную серию по количеству побед в Серии А. Римляне одержали десятую победу подряд в чемпионате Италии.

Смотрите обзор матча чемпионата Италии "Лацио" – "Наполи":

Ранее мы писали, что нападающий "Милана" Златан Ибрагимович установил уникальное достижение. Он забил гол в четвертом десятилетии подряд. Впервые швед отличался еще в 1999 году.

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чемпионат Италии Лацио Чиро Иммобиле

Источник: OptaJoe

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