Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,97
26,59

"Лацио" минимально обыграл "Наполи" благодаря курьезному голу

11 января, 21:28

Единственный мяч забил Иммобиле

Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле / Фото: Reuters

В матче 19-го тура итальянской Серии А "Лацио" принимал "Наполи". Встреча прошла на стадионе "Олимпико" в Риме и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Читайте также: где смотреть матч лидеров чемпионата Италии против команды Руслана Малиновского

Единственный гол забил нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле, который отправил мяч в ворота "Наполи" на 82-й минуте встречи.

Реклама

Смотрите обзор матча "Лацио" – "Наполи":

В тренде
"Барселона" – "Атлетико": онлайн трансляция матча за Суперкубок Испании
"Барселона" в полуфинале Суперкубка Испании играет с мадридским "Атлетико"

Таким образом, римский клуб довел беспроигрышную серию в итальянской Серии А до 13 матчей кряду. "Наполи" потерпел второе поражение в чемпионате Италии подряд. Римский "Лацио" набрал 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. "Наполи" – на 10-м месте.

Кстати, Ибрагимович "по-царски" вернулся в Италию, а "Милан" выиграл у "Кальяри". Златан забил свой первый гол после возвращения в "Милан".

Также добавим, что у "Шахтера" хотят забрать бомбардира, с которым клуб едва продлил контракт. На забивного Жуниора Мораеса нацелились сразу два клуба из итальянского чемпионата.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

чемпионат Италии Наполи Лацио Чиро Иммобиле

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз и результаты 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица
Прогноз и результаты 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблицаФутбол
Гении, кудесники и чародеи: ТОП футболистов, завершивших карьеру в 2019-м
Гении, кудесники и чародеи: ТОП футболистов, завершивших карьеру в 2019-мФутбол
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
Футбольный матч среди заключенных завершился массовой стрельбой: убиты 16 человек
Футбольный матч среди заключенных завершился массовой стрельбой: убиты 16 человекФутбол
Прогноз, расписание и результаты 19-го тура чемпионата Испании по футболу
Прогноз, расписание и результаты 19-го тура чемпионата Испании по футболуФутбол
"МЮ" – "МанСити": онлайн дерби Манчестера в Кубке ЛигиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...