"Лацио" минимально обыграл "Наполи" благодаря курьезному голу

Чиро Иммобиле / Фото: Reuters

В матче 19-го тура итальянской Серии А "Лацио" принимал "Наполи". Встреча прошла на стадионе "Олимпико" в Риме и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Читайте также: где смотреть матч лидеров чемпионата Италии против команды Руслана Малиновского

Единственный гол забил нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле, который отправил мяч в ворота "Наполи" на 82-й минуте встречи.

Реклама

Смотрите обзор матча "Лацио" – "Наполи":

Таким образом, римский клуб довел беспроигрышную серию в итальянской Серии А до 13 матчей кряду. "Наполи" потерпел второе поражение в чемпионате Италии подряд. Римский "Лацио" набрал 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А. "Наполи" – на 10-м месте.

Кстати, Ибрагимович "по-царски" вернулся в Италию, а "Милан" выиграл у "Кальяри". Златан забил свой первый гол после возвращения в "Милан".

Также добавим, что у "Шахтера" хотят забрать бомбардира, с которым клуб едва продлил контракт. На забивного Жуниора Мораеса нацелились сразу два клуба из итальянского чемпионата.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама