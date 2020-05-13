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Капитан "Реала" на карантине зарос до неузнаваемости: но играет так, что за душу берет!

13 мая, 13:56

Олег Люлька

Какой талант пропадает! Испанский защитник Серхио Рамос проникновенно выступил перед семьей

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос нашел для себя отдушину во время карантина. 34-летний испанский защитник, становившийся чемпионом мира и Европы со своей национальной сборной, решил овладеть клавишными – Рамос разместил в Instagram видео, на котором проникновенно играет для своей большой семьи на синтезаторе.

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"Выступать перед семьей – это большое давление. Безусловная любовь и вечное прощение", – прокомментировал Рамос свое выступление перед близкими

INSTAGRAM

Отметим, что на видео, которым Серхио Рамос побаловал своих поклонников, привлекает внимание не только сносное владение им музыкальном инструментом, но и внешний вид знаменитого футболиста. Он зарос практически до неузнаваемости – как Робинзон Крузо на необитаемом острове.

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Ранее Серхио Рамос устроил необычный день рождения своему сыну. Поздравить мальчика с 6-летием приехали полицейские с мигалками.

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чемпионат Испании Реал Мадрид Серхио Рамос Карантин со звездой

Источник: Сегодня|Спорт

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