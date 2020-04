Он играет не только в футбол: Неймар на карантине сел за пианино и исполнил хит Джона Ледженда

Карантин – время открытия новых талантов. Одним из них со своими поклонниками поделился Неймар. Бразильский нападающий "ПСЖ" показал подписчикам, как он играет на пианино. Ни дать ни взять – красиво! Напомним, ранее другой бразилец – Алисон – растворился в воздухе.

Надев баскетбольную форму клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", Неймар уселся за свой музыкальный инструмент и сыграл известную песню Джона Ледженда All of Me. Получилось весьма проникновенно.

Отметим, что к услугам Неймара во время карантина, который он проводит у себя на родине в бразильской Мангаратибе в особняке за 9 миллионов евро, не только пианино. 28-летний нападающий может скрасить свой досуг походом в спортзал, на теннисный корт, в собственный SPA-центр с джакузи или же в погреб, где хранится три тысячи бутылок вина.

Читайте также: Ради возвращения в "Барселону" Неймар готов пойти на сумасшедшие жертвы

Ранее мать Неймара бросила 23-летнего парня, узнав, что он гей. Сенсационный роман 52-летней Надин Гонсалвес с Тьяго Рамосом, который на пять лет младше самого Неймара, продлился всего две недели.

