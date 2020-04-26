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Он играет не только в футбол: Неймар на карантине сел за пианино и исполнил хит Джона Ледженда

26 апреля, 21:42

Олег Люлька

Бразильский нападающий в своем особняке за 9 млн евро решил помузицировать - получилось весьма проникновенно!

Карантин – время открытия новых талантов. Одним из них со своими поклонниками поделился Неймар. Бразильский нападающий "ПСЖ" показал подписчикам, как он играет на пианино. Ни дать ни взять – красиво! Напомним, ранее другой бразилец – Алисон – растворился в воздухе.

Надев баскетбольную форму клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", Неймар уселся за свой музыкальный инструмент и сыграл известную песню Джона Ледженда All of Me. Получилось весьма проникновенно.

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Отметим, что к услугам Неймара во время карантина, который он проводит у себя на родине в бразильской Мангаратибе в особняке за 9 миллионов евро, не только пианино. 28-летний нападающий может скрасить свой досуг походом в спортзал, на теннисный корт, в собственный SPA-центр с джакузи или же в погреб, где хранится три тысячи бутылок вина.

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Ранее мать Неймара бросила 23-летнего парня, узнав, что он гей. Сенсационный роман 52-летней Надин Гонсалвес с Тьяго Рамосом, который на пять лет младше самого Неймара, продлился всего две недели.

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Смотрите, как еще развлекается Неймар на карантине

Видео: Instagram

Смотрите, какие голы-красавцы забивает Неймар

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псж Неймар сборная Бразилии Карантин со звездой

Источник: Сегодня|Спорт

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