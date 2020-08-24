Полуфиналиста чемпионата мира не возьмут в сборную из-за нападения на полицейских

Капитан МЮ не признает своей вины в греческом инциденте

Капитан "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр, которого арестовали за драку и нападение на полицейских в Греции, будет отстранен от матчей за сборную Англии. Футбольная ассоциация страны обсудит будущее защитника МЮ уже в ближайшее время – сообщает Daily Mail.

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Напомним, что 27-летний капитан "Красных Дьяволов" был задержан на греческом острове Миконос за драку в баре и нападение на полицейских. Позже греческие власти позволил Магуайру вернуться в Англию. Однако футболист не признал своей вины, а суд, на котором его будут представлять юристы, состоится 25 августа.

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Тем временем руководство ФА проведет экстренные переговоры с главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом, чтобы обсудить, как нужно отреагировать на противоречивую ситуацию. Сообщается, что Саутгейт в качестве дисциплинарной меры готов ограничить участие Магуайра в сентябрьских матчах "Трех львов" в Лиге наций против Дании и Исландии.

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Магуайр перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2019 года из "Лестер Сити". До этого футболист защищал цвета "Уигана", "Халл Сити" и "Шеффилд Юнайтед". В сезоне-2019/2020 защитник не пропустил ни одного матча в чемпионате Англии. В сборной Англии на счету Гарри 26 матчей и один забитый мяч. В 2018 году в составе "Трех львов" дошел до полуфинала на чемпионате мира в России.

Ранее мы сообщали, что умер легендарный футболист – чемпион мира в составе сборной Англии.

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