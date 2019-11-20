Капитана сборной России свои же фанаты послали на три буквы во время матча

Артем Дзюба / Фото: Twitter

Заключительный матч отбора Евро-2020 в Серравалле на стадионе "Олимпико" между сборными Сан-Марино и России, завершившийся победой гостей 0:5, ознаменовался скандалом. Во время матча капитана россиян Артема Дзюбу, ранее рассказывавшего о спущенных джинсах фанатки, оскорбили болельщики его же сборной.

Оскорбительные речовки в адрес Артема Дзюбы со стороны российских фанатов начались с первых минут игры с Сан-Марино. Своего же апогея они достигли, когда гостевая трибуна в едином порыве послала нападающего на три буквы: "Дзюба, Дзюба, иди на***"

Внимание, присутствует нецензурная лексика

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Отметим, что Артем Дзюба с 9 голами стал лучшим бомбардиром сборной России в отборе на Евро-2020. Что касается причин скандирования оскорблений в его адрес со стороны фанатов, то они могут лежать в клубной плоскости. Фанаты "Спартака", от которых и исходили оскорбительные кричалки в Сан-Марино, не могут простить Дзюбе переход из их клуба в лагерь одного из злейших врагов московской команды – "Зенита".

Смотрите, как Дзюба забивает за сборную РФ

Напомним, накануне британские СМИ сообщили, что сборную России могут отлучить от финальной части Евро-2020, а Питер – убрать из числа принимающих турнир городов. Такое наказание грозит за допинговые махинации чиновников российского спорта.

Однако в руководстве российского футбола уверены, что Евро-2020 у них не отнимут. "Какое отношение к Всемирному антидопинговому агентству имеет Евро-2020? Никакого", – считает почетный глава РФС Вячеслав Колосков.

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