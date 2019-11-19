Скандал с лишением России Евро-2020: почетный босс РФС просит "ничего не высасывать"

В руководстве российского футбола уверены, что никто у них финальную часть чемпионата Европы не отнимет

Вячеслав Колосков / Фото: Getty Images

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Российские чиновники отреагировали на сообщение британского издания Daily Mail о том, что Россию отстранят от Евро-2020, если будет доказан факт подделки информации московской антидопинговой лаборатории РУСАДА.

"Сообщение англичан – полный бред, Евро-2020 тут ни при чем, – считает почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. – У ФИФА и у УЕФА никаких претензий к РФС нет, об этом они неоднократно говорили. Это англичане, они постоянно высасывают такие вещи по любому поводу. Нечего им говорить – решили вернуться к этой теме. А какое отношение к Всемирному антидопинговому агентству имеет Евро-2020? Никакое. Такие новости надо пропускать, на этот бред обращать внимание не надо"

/ Фото: AFP

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Как мы писали ранее, Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства соберется 9 декабря, чтобы рассмотреть официальную рекомендацию от независимого комитета, который, как ожидается, призовет отозвать лицензию у РУСАДА. И если Спортивный арбитражный суд согласится с санкциями, спортсменов РФ могут отстранить от Олимпиады и Паралимпиады в Токио, а также от финальной части Евро-2020. Кроме того, под вопросом будет проведение матчей чемпионата Европы в Санкт-Петербурге.

Стоит добавить, что недавно хакеры, "связанные с правительством России", пытались взломать 16 антидопинговых агентств. Однако, по данным Microsoft, большинство атак не были успешными.

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