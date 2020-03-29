Карантин по-итальянски: жена Малиновского пристыдила мужчину, который сморкался у нее под балконом

Футболист Руслан Малиновский и его супруга Роксана проживают в эпицентре пандемии коронавируса - Ломбардии

Жена украинского полузащитника итальянской "Аталанты" (Бергамо) Руслана Малиновского Роксана у себя в Instagram пристыдила одного из своих соседей за несоблюдение карантина. Девушка опубликовала видео мужчины, который без средств защиты совершает пробежку прямо под балконом ее дома.

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"А мужик бегает. У него все нормально. И без маски", – саркастично высказалась по поводу пробегавшего у нее под балконом Роксана Малиновская. Добавив к этому: "Всегда найдутся самые умные. Он еще сморкается".

Роксана Малиновская опубликовала видео нарушения карантина в Италии Видео: Instagram

Ранее Роксана Малиновская рассказывала, что в их регионе введены жесткие меры по борьбе с коронавирусом. "Нельзя выходить из дома, парки и скверы закрыты, в супермаркет может ходить только один член семьи. Все контролирует полиция. Прогулки без причины – штраф 5000 евро", – говорила супруга украинского полузащитника "Аталанты". Однако, как видим, этих ограничений в Италии придерживаются далеко не все.

Руслан Малиновский и его жена Роксана / Фото: Instagram

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Отметим, что по количеству жертв коронавируса Италия удерживает мировое лидерство: в этой стране, по последним данным, зафиксировано свыше 10 тыс. летальных случаев – это треть всех на планете. Один из самых пострадавших регионов страны – Ломбардия, где со своей 5-месячной дочкой Оливией проживают Малиновские.

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