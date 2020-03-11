Карантин в Киеве: матч "Динамо" – "Александрия" успеет пройти со зрителями – СМИ

Сегодня на НСК "Олимпийский" трибуны закрыты еще не будут. В дальнейшем матчи в столице будут проходить без зрителй

Матч 1/4 финала Кубка Украины "Динамо" – "Александрия" в среду, 11 марта, пройдет со зрителями. Об этом сообщает Football.ua со ссылкой на пресс-службу столичного клуба. Начало игры – в 19:30. Онлайн Динамо Александрия смотреть можно в трансляции на нашем сайте.

Сегодня мэр Киева Виталий Кличко объявил, что с 12 марта в Киеве из-за коронавируса вводится карантин. Закрывают школы, детсады, кинотеатры, развлекательные зоны в ТРЦ. Ограничения, которые предварительно будут действовать до конца марта, затронут и футбол.

"Все мероприятия численностью более 60 человек должны быть отменены. Это касается также спортивных мероприятий и футбольных матчей в частности. Разве что можно проводить матчи без зрителей. Теперь организаторы событий должны выполнить это распоряжение", – сообщили в пресс-службе мэра Киева Виталия Кличко, которую цитирует Tribuna.com

Опять же, ограничения вступают в силу с четверга, 12 марта.

Ожидается, что Кабинет министров огласит и про карантин по всей Украине. Отметим, что на данный момент в нашей стране подтвержден один случай заболевания коронавирусом в Черновцах.

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