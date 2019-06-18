"Карпаты" оставили у руля тренера, сохранившего клубу прописку в Премьер-лиге
Специалист возглавил команду в конце сезона и сумел оставить в Премьер-лиге
Официальный сайт львовских "Карпат" сообщил, что к новому сезону команду будет готовить Александр Чижевский. Он возглавил команду после ухода Фабри Гонсалеса и сумел сохранить для львовян прописку в Премьер-лиге – в стыковых матчах "Карпаты" по сумме двух матчей обыграли "Волынь". Детали соглашения не разглашаются. Сообщается, что тренерский штаб Чижевского будет назван позже.
Кстати, уже известен календарь первого круга чемпионата Украины. Стартует новый сезон 28 июля в Одессе матчем за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо". А в чемпионате гранды украинского футбола сыграют между собой уже в третьем туре.
Напомним, что со следующего сезона в чемпионате Украины появится плей-офф за Лигу Европы. В мини-турнире примут участие команды, занявшие места с пятого по восьмое.
Ранее мы писали о суперколлизии в украинском футболе: клубы оставили в "вышке" донецкий клуб, которому запрещено играть в УПЛ. В судьбе "Олимпика" – новый поворот. Команды Премьер-лиги разрешают дончанам продолжить выступления в элите.
В Украине заработает революционная система для арбитров:
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