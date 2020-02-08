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Кавани отказал "Барселоне": каталонцы очень хотели подписать форварда "ПСЖ" перед закрытием окна

8 февраля, 11:37

Тем не менее летом уругваец планирует переезд в Испанию, но только - в Мадрид

Эдинсон Кавани

Эдинсон Кавани / Фото: Reuters

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Форвард французского "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани едва не перебрался в каталонскую "Барселону". По информации L'Equipe, перед закрытием трансферного окна испанский гранд предприняли попытку заполучить забивного уругвайца. Ранее мы сообщали, что Месси играет через боль из-за нехватки в команде нападающих.

Однако Кавани тот отклонил предложение "гранатово-синих". 32-летний Эдинсон был заинтересован длительных отношениях с клубом, а в Барселоне ему предложили краткосрочный контракт. Так что теперь нападающий, который после травмы не получает в "ПСЖ" достаточно игровой практики, планирует следующим летом на правах свободного агента перейти в испанский клуб, но только в "Атлетико".

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"Матрасники" были очень заинтересован в трансфере Эдинсона в январе. И мы даже писали, что в Мадриде Кавани обещают 12 миллионов за сезони он ужесогласовал условия своего переезда. В этом сезоне уругвайский форвард принял участие в 15 матчах на в составе "ПСЖ". На счету форварда 5 забитых мячей и одна результативная передача. За "Пари Сен-Жермен" уругваец выступает с 2013 года. Он также играл за "Наполи", "Палермо" и "Данубио".

Смотрите, как Эдинсон Кавани забивал за "ПСЖ"

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Барселона Атлетико Мадрид псж Эдинсон Кавани трансфер

Источники: L'Equipe , Сегодня|Спорт

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