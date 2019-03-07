Киевляне дважды обыгрывали англичан на этой стадии: цифры и факты перед матчем "Челси" – "Динамо"

Лондонский клуб является фаворитом противостояния, но киевляне знают, как обыгрывать англичан в 1/8 финала

Киевляне дважды обыгрывали англичан на этой стадии: цифры и факты перед матчем "Челси" – "Динамо" 2019-03-07T13:39:50+02:00 Футбол Лондонский клуб является фаворитом противостояния, но киевляне знают, как обыгрывать англичан в 1/8 финала

Победитель Лиги Европы-2012/13 "Челси" без особых проблем пробился в 1/8 финала и готовится встретиться с киевским "Динамо". Первый матч 1/8 финала турнира состоится уже сегодня в Лондоне, начало – в 22:00. Смотреть матч "Челси" – "Динамо" можно с помощью текстового онлайна на segodnya.ua.

"Челси" играет в Лиге Европы УЕФА во второй раз и имеет шанс завоевать второй трофей. Еврокубковый сезон лондонцы продолжат домашним матчем с киевским "Динамо", которое ранее успешно играло против английских клубов в 1/8 финала.

В восьми матчах этой Лиги Европы "Челси" одержал семь побед и один раз сыграл вничью. Осенью лондонцы доминировали в группе L, а в 1/16 финала с общим счетом 5:1 взяли верх над "Мальме".

"Динамо" также не испытало особых проблем на групповом этапе. Киевляне финишировали на первом месте в квартете К, опередив "Ренн", "Астану" и "Яблонец", а в первом раунде плей-офф справились с "Олимпиакосом" (2:2 на выезде, 1:0 дома).

Предыдущие встречи

"Челси" и "Динамо" попали в одну группу в Лиге чемпионов УЕФА-2015/16. Действовавшие чемпионы Англии набрали в двух матчах четыре очка: в Киеве была зафиксирована нулевая ничья, а судьбу ответной встречи в пользу лондонского клуба решил блестящий штрафной Виллиана в концовке – 2:1. Оба клуба вышли в 1/8 финала ("Челси" с первого места), но дальше не пробились.

За два года до матчей с "Динамо" лондонцы оказались в одной группе Лиги чемпионов с "Шахтером". В Донецке "Челси" уступил со счетом 1:2, в Лондоне победил 3:2, но дубль Виллиана, игравшего тогда за "Шахтер", оставил англичан вне плей-офф. Команды набрали по 10 очков, однако "Шахтер" опередил соперника по голам на выезде и финишировал вторым. "Челси", оставшись в группе третьим, перешел в Лигу Европы и выиграл турнир. Кроме "Шахтера" и "Динамо", "Челси" с украинскими клубами не встречался.

У "Динамо" гораздо более богатый опыт встреч с английскими клубами. В половине из 28 предыдущих матчей киевляне терпели поражения, в том числе в 11 из 14 матчей на выезде. В Англии динамовцы не победили ни разу, в девяти матчах при этом не забив ни одного мяча. Последний визит сине-белых на Туманный Альбион датируется сезоном 2015/16, когда киевляне после домашнего поражения 1:3 сыграли по нулям с "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Что касается исключительно Лиги Европы, статистика "Динамо" в Англии: Н1 П2. С другой стороны, дважды встречаясь с английскими клубами в плей-офф, киевляне оба раза проходили дальше. В 1/8 финала ЛЕ-2010/11 они переиграли "Манчестер Сити" (2:0 дома, 0:1 на выезде), а в сезоне 2014/15 выбили "Эвертон" (1:2 на выезде, 5:2 дома).

Факты о командах

"Челси"

В позапрошлом сезоне синие выиграли чемпионат Англии, но кампанию 2017/18 завершили на пятом месте. Этого хватило, чтобы впервые в истории завоевать прямую путевку в групповой этап Лиги Европы. Кроме того, "Челси" выиграл восьмой Кубок Англии, одолев в решающем матче "Манчестер Юнайтед" 1:0.

Лондонцы вышли в плей-офф Лиги Европы, набрав по шесть очков в матчах с ПАОКом (1:0 в гостях, 4:0 дома) и БАТЭ (3:1 дома, 1:0 в гостях) и четыре очка в матчах с "Види" (1:0 дома, 2:2 в гостях). В 1/16 финала они без особых проблем разобрались с "Мальме" – 2:1 в гостях, 3:0 дома. В обоих матчах забивали Росс Баркли и Оливье Жиру.

Хотя на групповом этапе "Челси" был новичком, опыт участия в турнире у команды уже есть, причем победный. В 2013 году синие перешли в плей-офф Лиги Европы из Лиги чемпионов и под руководством Рафаэля Бенитеса с первой попытки завоевали трофей. На пути к амстердамскому финалу, где они обыграли "Бенфику" 2:1, лондонцы победили в трех подряд домашних матчах с одинаковым счетом 3:1. В первом из них, на стадии 1/8 финала, была обыграна "Стяуа" после минимального поражения в Румынии.

Беспроигрышная серия "Челси" в Лиге Европы насчитывает 11 матчей, включая три поединка победной кампании 2013 года. В этих встречах синие одержали 10 побед и сыграли вничью с "Види" на выезде. Они ни разу не проигрывали дома в этом турнире (В7 Н1), но при этом победа над "Мальме" стала для "Челси" первой за последние пять домашних матчей в плей-офф еврокубков (Н2 П2).

"Динамо" Киев

В прошлом первенстве Украины "Динамо" заняло второе место вслед за "Шахтером". В третьем отборочном раунде текущей Лиги чемпионов динамовцы одолели пражскую "Славию" с общим счетом 3:1, но в раунде плей-офф уступили "Аяксу" – 1:3 в гостях, 0:0 дома.

Осенью "Динамо" в шестой раз играло на групповом этапе Лиги Европы и привычно вышло в плей-офф (единственная неудача киевлян пришлась на сезон 2011/12). Три победы при двух ничьих гарантировали динамовцам место в 1/16 финала за тур до финиша. В первом раунде плей-офф они выбили "Олимпиакос" – Беньямин Вербич в концовке сравнял счет в Пирее, а гол испанского новичка Франа Соля обеспечил минимальную победу в Киеве.

Наилучшего результата в Лиге Европы "Динамо" добилось в сезоне 2014/15, когда добралось до четвертьфинала. Если учитывать Кубок УЕФА, то в сезоне 2008/09 "Динамо" играло в полуфинале. На стадии 1/8 финала киевляне выступят в четвертый раз. В первых двух случаях они обыграли как раз представителей Англии – "Манчестер Сити" и "Эвертон". В прошлом сезоне "Динамо" уступило на этом этапе "Лацио" (2:2 в Риме, 0:2 в Киеве). Их выездная статистика в 1/8 финала: Н1 П2.

В поединке третьего тура группового этапа с "Ренном" (2:1) "Динамо" прервало безвыигрышную серию в еврокубковых матчах на выезде, длившуюся шесть встреч (Н4 П2). Следом за этим бело-синие победили в Казахстане "Астану" – 1:0. В последних десяти гостевых матчах Лиги Европы "Динамо" проиграло лишь однажды (В4 Н5).

Связи между командами и прочее

Виллиан провел шесть лет в "Шахтере" и в 2011 году был признан лучшим игроком украинской Премьер-лиги. Бразилец стал четырехкратным чемпионом Украины и трехкратным обладателем Кубка, причем в первых двух финалах его команда обыгрывала именно "Динамо".

Виллиан провел 22 встречи с "Динамо" (В14 Н3 П5) – больше, чем с любой другой командой в своей карьере. В их число входят два матча за "Шахтер" в полуфинале победного Кубка УЕФА-2008/09 (1:1 в Киеве, 2:1 в Донецке), в каждом из которых бразилец отметился ассистом.

Защитник сборной Венгрии и "Динамо" Тамаш Кадар в 2008-2012 годах выступал в Англии за "Ньюкасл" и "Хаддерсфилд" (на правах аренды).

Маурицио Сарри дважды встречался с "Динамо" в качестве главного тренера "Наполи" на групповом этапе Лиги чемпионов-2016/17. В Киеве его подопечные добыли волевую победу 2:1, а в Неаполе команды сыграли по нулям. Жоржиньо отыграл все 90 минут в столице Украины.

Педро Родригес, выступая за "Барселону", забивал "Динамо" в победном матче на "Камп Ноу" (2:0) в групповом этапе Лиги чемпионов-2009/10. Форвард также участвовал в поединке на стадионе имени Валерия Лобановского, который завершился со счетом 2:1 в пользу каталонцев.

Денис Бойко противостоял Гонсало Игуаину и Жоржиньо, когда его "Днепр" выбил "Наполи" в полуфинале Лиги Европы-2014/15. После ничьей в Италии (1:1) украинская команда выиграла ответный матч (1:0), который проходил как раз на НСК "Олимпийский".

Новобранец "Челси" Игуаин, арендованный у "Ювентуса", на групповом этапе защищал цвета "Милана" и забил два гола в пяти матчах.

Жиру забивал в пяти последних матчах Лиги Европы и с шестью голами делит второе место в споре бомбардиров, уступая только форварду "Зальцбурга" Мунасу Даббуру, у которого семь мячей. Виллиан же идет вторым в списке ассистентов (пять результативных передач) вслед за Игорем Стасевичем из БАТЭ (семь).

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик – один из двух игроков, которым удалось сделать хет-трик на групповом этапе этого сезона. В домашнем матче третьего тура англичанин трижды огорчил БАТЭ. Еще один хет-трик оформил Такуми Минамино из "Зальцбурга" в поединке с "Русенборгом".

"Челси" – один из семи клубов, прошедших групповую стадию без поражений. После 1/16 финала 8-матчевой беспроигрышной серией могут похвастать только "Айнтрахт", "Вильяреал" и "Челси".

"Челси" (2013) и "Севилья" (2014, 2015, 2016) – единственные из участников 1/8 финала, которые уже выигрывали Лигу Европы. Еще пять клубов завоевывали трофей в эру Кубка УЕФА.

Ничья в Пирее (2:2) в 1/16 финала стала для "Динамо" 19-й в основной сетке Лиги Европы. Это рекорд турнира, у "Лацио" на одну ничью меньше.

"Динамо" – один из четырех клубов, играющих в 1/8 финала Лиги Европы второй год подряд. Три других – "Арсенал", "Зальцбург" и "Зенит"

Тренеры

Сарри сменил у руля "Челси" другого итальянца Антонио Конте в июле 2018 года. Сарри считается одним из самых прогрессивных тренеров Европы. Более 20 лет он работал в низших дивизионах чемпионата Италии с множеством клубов, пока наконец не добился успеха с "Эмполи", который вывел в серию А. В 2015 году сменил в "Наполи" Бенитеса. Провел в Неаполе три сезона и неизменно занимал место в тройке, а его команда показывала яркий атакующий футбол. В сезоне 2017/18 до самого конца боролся с "Ювентусом" за скудетто.

Александр Хацкевич возглавил "Динамо" в июле 2017 года. В бытность футболистом в период с 1997 по 2004 год белорус выиграл с "Динамо" семь чемпионатов Украины подряд, а до этого четыре раза кряду становился чемпионом Беларуси с минским "Динамо". Как тренер он работал с юношеской и резервной командами киевского "Динамо", с 2014 по 2016 год руководил сборной Беларуси. Хацкевич провел 38 матчей за национальную команду и забил четыре мяча, три из которых пришлись на квалификацию ЧМ-2002.

Ранее своим прогнозом на матч поделился экс-игрок "Динамо" Сергей Балтача: "Жду результативную ничью, а при доле везения – минимальную победу "Динамо". Самое главное, по мнению знаменитого экс-футболиста киевлян, выстоять первые полчаса.

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