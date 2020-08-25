Киевское "Динамо" показало третий комплект формы, зашифровав в нем Луческу и тьму

Зеленые полоски на черном фоне - это "лучи чистой энергии, которые разрезают ночь"

Киевское "Динамо" у себя в Twitter представило еще один, уже третий, комплект формы на новый сезон – вслед за домашним и выездным. Она – темного, едва ли не черного цвета, с бирюзовыми полосками. Как говорят в столичном клубе, они олицетворяют "лучи чистой энергии, которые разрезают ночь". Иными словами, в "Динамо" рассчитывают, что под руководством Луческу (того самого "луча") команда выберется из тьмы неудач, в которую погрузилась в последние годы.

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Отметим, что в качестве моделей – игроков "Динамо", представивших третий комплект формы – выступили четверо украинцев – Сидорчук, Бущан, Попов и Леднев, а также двое легионеров – Вербич и Де Пена.

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Ранее мы писали, что фанаты "Динамо" иронично оценили новую домашнюю форму киевского клуба с сине-голубыми полосами на белом. Вице-чемпионов Украины в соцсетях назвали "морячками" и похожими на лиссабонский "Спортинг".

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